Вестник перемен: электрокар Tesla стал самым популярным авто в Европе в 2023 году

Продажи новых авто в Европе за первое полугодие 2023 года увеличились сразу на 17,6%. Самый большой рост (46%) отмечен в сегменте электромобилей.

Related video

Впервые в истории европейского авторынка лидером по итогам полугодия стала электрическая модель. По результатам 6 месяцев 2023 года на первое место вышел кроссовер Tesla Model Y. Об этом свидетельствует статистика организации ACEA.

Электромобиль Tesla Model Y нашел 125 144 покупателя в Европе – на 211,7% больше, чем за первое полугодие 2022 года (40 147 шт.). Только за июне в Европе было приобретено 29 764 Model Y.

Продажи новых авто в Европе выросли сразу на 17,6% Фото: The Times

Электрокроссовер Tesla опередил Dacia Sandero, Opel/Vauxhall Corsa и Volkswagen T-Roc. Примечательно, что это самая дорогая модель в четверке лидеров.

Первое полугодие нынешнего года оказалось очень успешным для отрасли. Продажи авто в Европе выросли на 17,6% — всего реализовано почти 6,6 миллионов новых легковых машин. Из них 938 912 шт. – электромобили: этот сегмент вырос сразу на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это свидетельствует о том, что авторынок Европы на пороге больших перемен.

Важно

Цены на б/у авто из США резко снизились: какие модели подешевели больше всего

Среди автоконцернов лидерство на европейском рынке сохраняет Volkswagen Group. Второе место остается у Stellantis, а на третье – поднялись Renault Group. Примечательно, что Tesla заняла лишь 9 позицию.

Самые популярные автопроизводители в Европе за 2023 год:

Volkswagen Group – 1 701 866 проданных авто. Stellantis – 1 145 815. Renault Group – 648 467. Hyundai – 575 432. Toyota – 450 341. BMW Group – 445 440. Mercedes-Benz – 352 563. Ford Motor – 275 692. Tesla – 186 066. Nissan – 148 340.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине резко упал спрос на новые авто бюджетного сегмента.

Также мы писали, что в нашей стране стали покупать больше авто из Китая.