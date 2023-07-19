Вестник перемен: электрокар Tesla стал самым популярным авто в Европе в 2023 году
Продажи новых авто в Европе за первое полугодие 2023 года увеличились сразу на 17,6%. Самый большой рост (46%) отмечен в сегменте электромобилей.
Впервые в истории европейского авторынка лидером по итогам полугодия стала электрическая модель. По результатам 6 месяцев 2023 года на первое место вышел кроссовер Tesla Model Y. Об этом свидетельствует статистика организации ACEA.
Электромобиль Tesla Model Y нашел 125 144 покупателя в Европе – на 211,7% больше, чем за первое полугодие 2022 года (40 147 шт.). Только за июне в Европе было приобретено 29 764 Model Y.
Электрокроссовер Tesla опередил Dacia Sandero, Opel/Vauxhall Corsa и Volkswagen T-Roc. Примечательно, что это самая дорогая модель в четверке лидеров.
Первое полугодие нынешнего года оказалось очень успешным для отрасли. Продажи авто в Европе выросли на 17,6% — всего реализовано почти 6,6 миллионов новых легковых машин. Из них 938 912 шт. – электромобили: этот сегмент вырос сразу на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это свидетельствует о том, что авторынок Европы на пороге больших перемен.Важно
Среди автоконцернов лидерство на европейском рынке сохраняет Volkswagen Group. Второе место остается у Stellantis, а на третье – поднялись Renault Group. Примечательно, что Tesla заняла лишь 9 позицию.
Самые популярные автопроизводители в Европе за 2023 год:
- Volkswagen Group – 1 701 866 проданных авто.
- Stellantis – 1 145 815.
- Renault Group – 648 467.
- Hyundai – 575 432.
- Toyota – 450 341.
- BMW Group – 445 440.
- Mercedes-Benz – 352 563.
- Ford Motor – 275 692.
- Tesla – 186 066.
- Nissan – 148 340.
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