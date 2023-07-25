Американец купил новый электромобиль Tesla всего за $13 620: как ему это удалось

Мужчина воспользовался уникальной комбинацией государственных и местных скидок. Такая хитрость позволила ему сэкономить 23 500 долларов на покупке.

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В Калифорнии мужчина по имени Зоар купил новый электромобиль Tesla Model 3 за 13 620 долларов. При этом стоимость такой модели составляет 37 120 долларов. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Мужчина поделился, что ему удалось купить электрокар почти в три раза дешевле оглашенной стоимости благодаря уникальной комбинации государственных и местных скидок. Интересно то, что такая покупка считается легальной.

Электромобиль находился в инвентаре Tesla, что позволило снизить его цену на 4120 долларов. Еще по 4000 долларов удалось сэкономить на программах поощрения электромобилей от Central Coast Community и от Monterey Bay Air Resources District.

Из-за финансовых проблем, с которыми в прошлом году столкнулся Зоар, он получил право на самые высокие скидки в каждой программе, доступной для людей с низким доходом. Однако его доход увеличился, поэтому в 2023 году у него улучшился кредитный рейтинг. Это позволило получить федеральный кредит на электромобиль в размере 7500 долларов.

Электромобиль окрашен в серый цвет Midnight Silver Metallic и имеет белый интерьер. На авто установлены 18-дюймовые колесные диски Aero с всесезонными шинами. Также Зоар получил бесплатную трехмесячную подписку на автопилот FSD.

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Мужчине пришлось заплатить 1390 долларов за доставку и налог по ставке 9,25%, который составляет 3515 долларов. В итоге Tesla Model 3 обошлась ему в 18 525 долларов.

Ранее Фокус рассказал, что американский журналист и биограф Уолтер Айзексон опубликовал ранние эскизы пикапа Tesla Cybertruck.