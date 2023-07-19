Знакомый незнакомец: как изначально выглядел электрический пикап Tesla Cybertruck (фото)

В интернете показали ранние эскизы Tesla Cybertruck, на которых пикап совсем не похож на серийную модель. Источником вдохновения были транспортные средства из различных фантастических фильмов.

Related video

Американский журналист и биограф Уолтер Айзексон опубликовал ранние эскизы пикапа Tesla Cybertruck. На изображениях модель сильно отличается внешне от серийной версии. Об этом рассказали на сайте Motor1.

На фото можно заметить главу Tesla Илона Маска и Франца фон Хольцхаузена. Последний является главным дизайнером бренда.

На снимке Илон Маск обсуждает с главным дизайнером Tesla внешность Cybertruck Фото: twitter.com/WalterIsaacson

Источником вдохновения для дизайна Tesla Cybertruck были транспортные средства из различных фантастических фильмов. На некоторых эскизах модель напоминает марсоход.

Изначально Tesla Cybertruck выглядел иначе Фото: twitter.com/WalterIsaacson

Изначально планировалось создать более продвинутого конкурента для Ford F-150. На одном изображении можно даже увидеть эскиз Tesla Cybertruck рядом с этим пикапом.

Главным конкурентом Tesla Cybertruck считали Ford F-150 Фото: twitter.com/WalterIsaacson

По словам Айзексона, в 2017 году Илон Маск пришел к дизайнерам и заявил, что он считает американские пикапы слишком скучными. Он попросил сделать Cybertruck совершенно непохожим на другие авто и сделать его кузов из нержавеющей стали.

Важно

Tesla выпустила первый Cybertruck (фото, видео)

Позже дизайнеры вдохновились резкими формами DeLorean DMC-12. Также было принято сделать новинку более минималистичной.

Ранее Фокус сообщал, что индийская компания Tresa Motors представила необычный электрический грузовик Model V0.1.