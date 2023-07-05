В Индии показали необычный электрический грузовик в стиле Tesla Cybertruck (фото)

Tresa Model V0.1 оснастят несколькими электромоторами суммарной мощностью до 475 сил. Электрический грузовик может выйти на глобальный рынок уже в 2025 году.

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Индийская компания Tresa Motors представила необычный электрический грузовик Model V0.1. Дизайн новинки вдохновлен пикапом Tesla Cybertruck. Об этом рассказали на сайте autocarpro.in.

Tresa Model V0.1 получил угловатый дизайн с узкими передними фарами. Вместо боковых зеркал заднего вида будут установлены камеры.

Грузовик обладает угловатым дизайном Фото: Tresa Motors

Задние колеса грузовика закрывает панель кузова. Это позволит сделать новинку более обтекаемой.

Tresa Motors планируют продавать Model V0.1 в разных странах мира. Создатели грузовика уверены, что он сможет конкурировать с популярными бензиновыми и дизельными моделями.

"У Индии есть потенциал стать глобальным центром электромобилей в ближайшие годы", — уверен основатель Tresa Motors Рохан Шраван.

Tresa Model V0.1 построен на платформе Axial Flux Motor Platform FLUX350. Архитектура позволяет оснастить грузовик несколькими электромоторами суммарной мощностью до 475 л.с.

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Выход электрического грузовика на рынок запланирован на 2025 год. Сейчас инженеры сосредоточены на том, что бы доработать модель.

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