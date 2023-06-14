Mercedes-Benz выпустит мощного и долговечного конкурента Tesla Semi (фото)

Новый Mercedes eActros 600 сможет буксировать 40-тонный автопоезд на расстояние до 500 км без подзарядки. Силовая установка грузовика рассчитана на 10 лет активной эксплуатации.

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Грузовой электромобиль Mercedes-Benz eActros 600 находится на финальной стадии разработки и будет презентован 10 октября, а его производство стартует в 2024 году. Об этом сообщает официальный сайт Daimler Trucks.

На данный момент на предприятии в немецком городе Верт идет сборка 50 электрокаров пробной серии. Их передадут для тестовой эксплуатации в ряд крупных компаний.

Электрический грузовик проходит финальные тесты Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes eActros 600 станет флагманом в линейке электрогрузовиков немецкой марки. Он сможет буксировать автопоезд общей массой 40 тонн и станет конкурентом Tesla Semi.

Электрокар являет собой серийную версию концепта Mercedes eActros LongHaul. Визуально он схож со своим прототипом – у него обтекаемая кабина и камеры вместо зеркал.

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Цифровое обозначение в названии указывает на емкость аккумуляторной батареи – 600 кВт∙ч. Запас хода с полной загрузкой составляет 500 км, а зарядка на 80% в быстром режиме займет менее получаса.

Электромобиль Mercedes eActros 600 получит 800-вольтную силовую установку с двумя моторами общей мощностью 815 л. с. Разработчики утверждают, что ее ресурс составляет 10 лет или 1,2 млн км.

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