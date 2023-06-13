Продается на Alibaba: в Китае появился электрический клон Гелендвагена за $6000 (фото)

Китайский электромобиль в малейших деталях копирует Mercedes G-Class, однако гораздо компактнее — всего 3,5 м в длину. Комплектация включает кондиционер, камеру заднего вида и цифровую панель приборов.

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Электрический Mercedes G-Class еще не появился, а в Китае уже начали выпускать его клон. Производство модели наладила компания Shanxi Huayu Technology, а продают ее на сайте Alibaba всего за 6000 долларов.

Электрокар оценили в 6000 долларов Фото: alibaba.com

Китайский электромобиль в точности повторяет Гелендваген. У него угловатый дизайн с круглыми фарами и вертикальными стойками крыши. Разница только в том, что он существенно компактнее оригинального Mercedes G-Class.

Запас хода электромобиля составляет 110 км Фото: alibaba.com

Размеры китайской копии Гелендвагена:

длина – 3500 мм;

ширина – 1500 мм;

высота – 1700 мм;

колесная база – 2065 мм.

На передней панели установлены два дисплея Фото: alibaba.com

Хотя модель бюджетная, в салоне на передней панели установлены два дисплея. Мало того, доступны мониторы для задних пассажиров в спинках кресел первого ряда. Оснащение включает кондиционер, электростеклоподъемники, аудиосистему, камеру заднего вида и 2 USB-порта.

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Китайский Гелендваген оснащен 10,5-сильным электромотором на задней оси и развивает 45 км/ч. Заявленный запас хода составляет 110 км, а зарядка батареи занимает 6-8 часов.

В спинки передних сидений встроены мониторы Фото: alibaba.com

Примечательно, что клон Гелендвагена – далеко не самый дешевый электромобиль на Alibaba. Там есть даже модели по цене iPhone.

Также Фокус сообщал, что украинские мастера решили воссоздать культовый Mercedes 50-х годов в формате электромобиля.