Продається на Alibaba: у Китаї з'явився електричний клон "Гелендвагена" за $6000 (фото)

Китайський електромобіль у найменших деталях копіює Mercedes G-Class, проте набагато компактніший — лише 3,5 м завдовжки. Комплектація включає кондиціонер, камеру заднього виду та цифрову панель приладів.

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Електричний Mercedes G-Class ще не з'явився, а в Китаї почали випускати його клон. Виробництво моделі налагодила компанія Shanxi Huayu Technology, а продають її на сайті Alibaba лише за 6000 доларів.

Електрокар оцінили у 6000 доларів Фото: alibaba.com

Китайський електромобіль точно повторює "Гелендваген". У нього незграбний дизайн з круглими фарами і вертикальними стійками даху. Різниця тільки в тому, що він істотно компактніший за оригінальний Mercedes G-Class.

Запас ходу електромобіля становить 110 км Фото: alibaba.com

Розміри китайської копії "Гелендвагена":

довжина – 3500 мм;

ширина – 1500 мм;

висота – 1700 мм;

колісна база – 2065 мм.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: alibaba.com

Хоча модель бюджетна, в салоні на передній панелі встановлені два дисплеї. Мало того, доступні монітори для задніх пасажирів у спинках крісел першого ряду. Оснащення включає кондиціонер, електросклопідйомники, аудіосистему, камеру заднього виду та 2 USB-порти.

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Китайський "Гелендваген" оснащений 10,5-сильним електромотором на задній осі та розвиває 45 км/год. Заявлений запас ходу становить 110 км, а зарядка батареї займає 6-8 годин.

У спинки передніх сидінь вбудовані монітори Фото: alibaba.com

Примітно, що клон "Гелендвагена" – далеко не найдешевший електромобіль на Alibaba. Там є навіть моделі за ціною iPhone.

Також Фокус повідомляв, що українські майстри вирішили відтворити культовий Mercedes 50-х років у форматі електромобіля.