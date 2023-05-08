За ціною iPhone: у продаж надійшов найдешевший у світі електромобіль (відео)

Компактний Chang Li CL-JP сягає всього 2,4 м завдовжки, але при цьому є чотиримісним. Запас ходу електромобіля становить до 100 км.

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У Китаї з'явився ультрабюджетний електромобіль Chang Li CL-JP. Мініатюрний автомобіль оцінили як новий iPhone – у 1230 доларів. Його продають на онлайн-маркетплейсі Alibaba.

Кузов авто виконаний із пластику Фото: alibaba.com

Новий Chang Li CL-JP – найдешевший електромобіль у світі. Примітно, що він доступний не лише на китайському ринку – його можна замовити і до будь-якої іншої країни світу. Щомісяця випускають по 100 таких машин.

Показ приладів виведено на дисплей Фото: alibaba.com

Китайський електромобіль Chang Li CL-JP — доступніша альтернатива моделям на кшталт Citroen Ami або Ligier Myli. У нього високий пластиковий кузов з коротким капотом і тоненькими вертикальними стійками даху.

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Електрокар Chang Li CL-JP за габаритами можна порівняти зі Smart – його довжина сягає 2,4 м, ширина — 1,2 м, а висота — 1,63 м. Незважаючи на такі скромні розміри, авто є чотиримісним. Показ приладів виведено на невеликий дисплей, також в салоні є USB-порти.

Найдешевший електромобіль у світі оснащений двигуном потужністю 1 кВт (1,36 к. с.) і здатний розвинути всього 30 км/год. Запас ходу становить від 40 до 100 км, залежно від обраної батареї, а її заряджання займає 7-10 годин. Уповільнюють електрокар Chang Li CL-JP дискові гальма.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors презентували компактний електропікап за $15 000.

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