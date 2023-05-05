Розрахований на 50 років експлуатації: представлено найнадійніший електрокар у світі (фото)

E.volution Space — електричний мінівен підвищеної прохідності. Завдяки мотор-генератору він зможе проїхати 750 км. без підзарядки.

Related video

Німецький стартап E.volution GmbH презентував свою першу модель Space. Розробники стверджують, що електромобіль витримає 50 років експлуатації. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Виробництво моделі стартує у 2025 році

Новий E.volution Space розроблений професором Рейнланд-Вестфальського технічного університету Ґюнтер Шух. Раніше він створив дешеві електромобілі Street Scooter та e.Go. Тепер він вирішив створити довговічне авто з надійною конструкцією та можливістю швидкої модернізації на СТО. Його виробництво стартує у 2025 році.

E.volution Space – мінівен підвищеної прохідності з незграбним дизайном. Має короткі звиси кузова, високий капот і вертикальні стійки даху. Також привертають увагу посилені бампери, високий кліренс і позашляхова гума.

Подовжений варіант моделі розрахований на 8 місць

Модель запропонують у двох версіях – стандартної довжиною п'ятимісної 4092 мм і подовженому восьмимісному варіанті довжиною 4920 мм. Кузовні панелі виконані із пластику, а дах у задній частині можна демонтувати, перетворивши авто на пікап. Вантажопідйомність Evolution Space складає 650 кг, також він може буксирувати 3,5-тонний причіп.

У салоні на всю ширину передньої панелі встановлений широкий екран. При необхідності його можна демонтувати та замінити більш сучасним екраном. В обробці використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки.

На передній панелі розташований великий дисплей

Новий E.volution Space отримав два двигуни загальною потужністю 380 к. с. та батарею ємністю 40 кВт∙год. Запас ходу складає 150 км. Силова установка легко знімається і згодом можна буде встановити досконаліші мотори та батарею.

Важливо

Citroen показали недорогі електрокросовери із запасом ходу понад 400 км (фото)

За доплату запропоновані сонячні батареї на дах, а також два типи мотор-генератора, що працюють на зрідженому газі або водні. Запасу палива вистачить, щоби проїхати ще 600 км.

Мотор-генератор збільшує запас ходу електрокара до 750 км

Німецький електромобіль планують не лише продавати, а й здавати у лізинг за спеціальною підпискою за 1000 євро на місяць.

Раніше Фокус повідомляв, що Skoda показала свій найдоступніший електрокросовер.

Також ми писали, що Volkswagen оновить свою електричну лінійку.