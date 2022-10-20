Вартість новеньких iPhone 14 впала на $250: де продаються зі знижкою

Як офіційні, так і неофіційні магазини знижують ціни, сподіваючись продати модель, яка мала стати найпопулярнішою в серії.

Related video

Вартість нових iPhone 14 Plus у Китаї різко впала приблизно на $250 через низький попит. Про це 20 жовтня повідомило китайське видання MyDrivers.

Багато хто очікував, що iPhone 14 Plus стане найпопулярнішим продуктом серії через нижчу ціну і більший розмір екрана, ніж у iPhone 14 Pro, проте багато споживачів залишилися незадоволені продуктивністю. Через три тижні після виходу деякі постачальники пропонують iPhone 14 Plus зі 128 ГБ оперативної пам'яті за 5 850 юанів ($809), 256 ГБ — 6 800 юанів ($941), 512 ГБ — 7 870 юанів ($1089).

Варто зазначити, що на офіційному сайті Apple вартість моделі починається від $899. У Китаї з урахуванням доставки і мит Національний банк встановив офіційну вартість iPhone 14 Plus на рівні 6 999 юанів ($968,5) за версію зі 128 ГБ, 7 899 юанів ($1093,14) за версію на 256 ГБ і 9 699 ($1 версію на 512 ГБ.

Тобто невеликі місцеві магазини скинули ціну на $150-$250, сподіваючись залучити клієнтів. Тим часом найбільший та найпопулярніший онлайн-магазин China Unicom JD першим з офіційних дистриб'юторів пообіцяв роздавати купони на покупку iPhone 14 Plus на суму від 1000 ($138) до 4000 юанів ($553), а ціна впала до 5999 юанів ($8).

Раніше з'явилася інформація, що Apple скорочує виробництво iPhone 14 Plus через низький попит на модель. Компанія попросила двох виробників призупинити випуск комплектуючих на 70%-90%.

Нещодавно нерозпакований iPhone першого покоління продали на аукціоні за $40 000. Організатори встановили мінімальною ставкою $2500, а в останній день учасники торгів почали їх активно підвищувати.