iPhone 14 Plus нікому не потрібен: Apple скорочує тираж непопулярного смартфона

Два постачальники модулів для телефону 14 Plus скоротять випуск на 70% і 90% відповідно.

Один із виробників деталей для iPhone 14 Plus припинить виробництво компонентів для смартфона, поки компанія Apple вирішує, що робити з продуктом, повідомляє видання theinformation.com.

Ще два постачальники з КНР, які працюють на Apple, також скорочують своє виробництво на 70% і 90% відповідно, розповіло джерело, додавши, що ці постачальники — єдині, хто виробляє конкретні модулі для iPhone.

Як пише ЗМІ, проблема в тому, що iPhone 14 Plus коштує $899, і багато покупців вирішили, що купувати цю модель невигідно, оскільки цінник більш просунутої моделі, 14 Pro, вище всього на $100. До того ж, iPhone 14 Plus надійшов у продаж на місяць пізніше, ніж планувалося через затримки з виробництвом. За цей час клієнти встигли обзавестися смартфонами лінійки Pro, і Plus виявився непотрібним. Аналітик Мін-Чі Куо ще наприкінці вересня прогнозував спад інтересу до лінійки Plus, і, як наслідок, скорочення тиражу, про що повідомляв інвесторам у службовій записці.

Видання Bloomberg також писало, що компанія-виробник скоротила тираж iPhone 14 з 96 млн одиниць до 90 млн одиниць. Виробничі потужності було вирішено спрямувати на створення моделей Pro через більш високий попит.

Смартфон iPhone 14 Plus спіткала доля непопулярного iPhone Mini, виробництво якого скоротили, а потім вирішили не випускати взагалі.

"Хоча Apple попросила одного виробника збільшити виробництво деталей для iPhone 14 Pro і Pro Max, це збільшення не є значним порівняно зі скороченням компонентів для iPhone 14 Plus, сказало одне з джерел. За словами джерела, наразі Apple все ще планує додати модель Plus у свою лінійку iPhone 15 в наступному році", — йдеться у матеріалі.

Раніше ми повідомляли про те, що, за підрахунками аналітиків, понад 5 млрд смартфонів опиняться на звалищі.