Названо найпопулярніші смартфони в Європі: до рейтингу потрапили бренди, яких не очікували

Apple і Samsung посіли перші два місця в списку, проте більшість марок, які обирають європейці, є дешевими.

Видання androidauthority.com опублікувало рейтинг найпопулярніших смартфонів за регіонами. Фокус наводить частину цього звіту, що стосується Європи.

На світовому ринку смартфонів домінують Apple і Samsung. У деяких країнах ці дві компанії мають сукупну частку ринку понад 70%, а в деяких випадках Apple займає більше половини ринку. Однак у світі ситуація різна. На ринку є не лише iPhone та Galaxy — деякі країни надають перевагу іншим, дешевшим брендам, ніж більш відомим та дорогим. Отже, в ЄС найпопулярнішими брендами стали:

Apple: 36,53%

Samsung: 31,12%

Xiaomi: 12,95%

Huawei: 2,82%

Oppo: 2,36%

Хоча Apple і Samsung лідирують, американська компанія має суттєво меншу частку ринку, ніж у Північній Америці, а у Samsung — 51,2% проти 36,53%. Це може бути пов'язано з різницею в особистих уподобаннях між двома регіонами, хоча, найімовірніше, це пов'язано з купівельною спроможністю, яка не така висока по всій Європі, як, наприклад, у США. Цю гіпотезу опосередковано підтримують виробники дешевших телефонів, які потрапили до цього списку — Xiaomi, Huawei та Oppo, — які приваблюють споживачів з обмеженим бюджетом. Джерелом цих даних є Statcounter, хоча інші компанії з дослідження ринку помістили Motorola та Honor у списку на останні два місця.

Різниця в купівельній спроможності також показана в даних за трьома країнами нижче. У той час як у Великій Британії Apple зі своїми дорогими смартфонами займає близько половини ринку, в Німеччині, де люди звикли економити, частка Apple скорочується приблизно до 37%. З іншого боку, доступні моделі Xiaomi захоплюють більшу частину ринку. В Іспанії, яка не є економічним центром, як Велика Британія та Німеччина, Apple посідає третє місце, а Xiaomi — перше. Звичайно, це не завжди пов'язано з купівельною спроможністю громадян, оскільки особисті вподобання та загальна присутність бренду в регіоні відіграють свою роль.

Велика Британія: Apple (50,81%), Samsung (30,86%), Google (4,55%)

Німеччина: Apple (37,01%), Samsung (33,88%), Xiaomi (12%)

Іспанія: Xiaomi (28,26%), Samsung (27,09%), Apple (23,48%)

Раніше ми писали, що у 2025 році і без того дорогі смартфони коштуватимуть ще дорожче. Ціна на чипсет Snapdragon 8 Gen 4 може зрости на 20% — до приблизно 190 доларів через передове 3-нм виробництво.