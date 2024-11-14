Названы самые популярные смартфоны в Европе: в рейтинг попали бренды, которых не ожидали

Apple и Samsung заняли первые два места в списке, однако большинство марок, которые выбирают европейцы, являются дешевыми.

Издание androidauthority.com опубликовало рейтинг самых популярных смартфонов по регионам. Фокус приводит часть этого отчета, касающегося Европы.

На мировом рынке смартфонов доминируют Apple и Samsung. В некоторых странах эти две компании имеют совокупную долю рынка более 70%, а в некоторых случаях Apple занимает более половины рынка. Однако в мире ситуация разная. На рынке есть не только iPhone и Galaxy — некоторые страны предпочитают другие, более дешевые бренды более известным и дорогим. Итак, в ЕС самыми популярными брендами стали:

Apple: 36,53%

Samsung: 31,12%

Xiaomi: 12,95%

Huawei: 2,82%

Oppo: 2,36%

Хотя Apple и Samsung лидируют, у американской компании существенно меньшая доля рынка, чем в Северной Америке — а у Samsung — 51,2% против 36,53%. Это может быть связано с разницей в личных предпочтениях между двумя регионами, хотя, скорее всего, это связано с покупательной способностью, которая не так высока по всей Европе, как, например, в США. Эту гипотезу косвенно поддерживают производители более дешевых телефонов, которые попали в этот список — Xiaomi, Huawei и Oppo, — которые привлекают потребителей с ограниченным бюджетом. Источником этих данных является Statcounter, хотя другие компании по исследованию рынка поместили Motorola и Honor в списке на последние два места.

Разница в покупательной способности также показана в данных по трем странам ниже. В то время как в Великобритании Apple со своими дорогими смартфонами занимает около половины рынка, в Германии, где люди привыкли экономить, доля Apple сокращается примерно до 37%. С другой стороны, доступные модели Xiaomi захватывают большую часть рынка. В Испании, которая не является экономическим центром, как Великобритания и Германия, Apple занимает третье место, а Xiaomi — первое. Конечно, это не всегда связано с покупательной способностью граждан, поскольку личные предпочтения и общее присутствие бренда в регионе играют свою роль.

Великобритания: Apple (50,81%), Samsung (30,86%), Google (4,55%)

Германия: Apple (37,01%), Samsung (33,88%), Xiaomi (12%)

Испания: Xiaomi (28,26%), Samsung (27,09%), Apple (23,48%)

Ранее мы писали, что в 2025 году и без того дорогие смартфоны будут стоить еще дороже. Цена на чипсет Snapdragon 8 Gen 4 может вырасти на 20% — до примерно 190 долларов из-за передового 3-нм производства.