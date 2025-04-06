Самые лучшие бюджетные камерофоны: топ-5 моделей от Pixel, Samsung, OnePlus (фото, видео)

Эксперты издания androidauthority.com составили рейтинг недорогих телефонов, способных делать хорошие фото. В него вошли Pixel 8а, Samsung Galaxy A35 5G и Galaxy A25 5G, OnePlus Nord 3, Nothing Phone 2a.

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В список были внесены модели, которые стоят менее 500 долларов, пишет СМИ.

Google Pixel 8а

Смартфон использует тот же чипсет, что и флагманский Google Pixel 8 Pro, что обеспечивает превосходную производительность при обработке снимков. Процессор также дает ему преимущество перед гораздо более дорогими телефонами благодаря Gemini AI.

Что еще более важно, чипсет также способствует превосходной постобработке изображений на телефоне, что позволяет максимально использовать его аппаратное обеспечение. По большей части Pixel 8a не получает значительных обновлений сенсора камеры или объектива по сравнению с предшественником. Он оснащен 64-мегапиксельной основной камерой, которая показала хорошие результаты при тестировании, и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, обеспечивающий перспективу в 120 градусов.

Pixel 8a обладает превосходной цветопередачей и балансом белого, а естественный эффект боке впечатляет, но что действительно выводит его на новый уровень, так это специальные функции, реализованные процессором, такие как Night Sight, Magic Eraser, Photo/Face Unblur и многое другое. Телефон делает отличные фотографии "наведи и снимай", поэтому не нужно быть профессиональным фотографом, чтобы получить хорошие результаты.

Конечно, есть несколько недостатков, например, скорость зарядки. Проводная зарядка мощностью 18 Вт и беспроводная максимальная мощность 7,5 Вт довольно медленные.

Чем отличается Pixel 8a

Может делать невероятные фотографии благодаря ИИ.

Производительность отличная благодаря чипсету Google Tensor G3.

Устройство имеет идеальный размер для использования одной рукой.

Имеет простые, понятные пользовательские интерфейсы и обширную поддержку программного обеспечения.

Samsung Galaxy A35 5G

Samsung Galaxy A35 5G — лучший бюджетный телефон Samsung, выпущенный в 2024 году, считают эксперты. Он является альтернативой Galaxy A55 5G, который стоит несколько дороже.

Смартфон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной и 5-мегапиксельной макрокамерой. Последнюю специалисты заменили бы на телеобъектив, но они считают, что не стоит требовать слишком многого от телефона за 400 долларов.

Другие положительные моменты включают прочную конструкцию, яркую панель AMOLED для просмотра снимков и большую емкость аккумулятора, что позволяет снимать целый день.

Особенности Samsung Galaxy A35 5G

Большой дисплей AMOLED с плавной частотой обновления.

Камеры (особенно основной объектив) хороши как для телефона по низкой цене.

Наличие 5G.

Nothing Phone 2a

Nothing Phone 2a — один из самых интересных бюджетных камерофонов, пишут эксперты. Его забавный дизайн включает специальную подсветку сзади, что выделяет его среди других моделей. Однако у него есть свои недостатки, такие как более низкий рейтинг IP54.

Хотя тестировщики не были уж слишком впечатлены производительностью камеры, они получили приличные результаты как для бюджетника.

"Мы были приятно удивлены детализацией основной камеры при том, что возможности зума немного ограничены", — подчеркнули они.

Стоит отметить, что модель оснащена двумя 50-мегапиксельными датчиками сзади и 32-мегапиксельным датчиком спереди. Во всем остальном это довольно аккуратный телефон с довольно хорошей производительностью, неплохим AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и быстрой зарядкой 45 Вт.

Отличительные черты Nothing Phone 2a

Приятная цена.

Надежная основная камера.

Отличное время автономной работы и быстрая зарядка.

Интересный дизайн.

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G — хороший бюджетный телефон с хорошей камерой. Он стоит 300 долларов и имеет неповторимый дизайн Samsung, который нравится многим пользователям.

Основная камера поставляется с датчиком 50 Мп, диафрагмой f/1.8, размером пикселя 0,64 мкм, PDAF и OIS. Вторичные камеры оснащены датчиками 8 Мп и 2 Мп. Вторичные камеры слабоваты, но у смартфона надежная основная камера.

Остальные характеристики включают процессор Exynos 1280 и до 8 ГБ оперативной памяти. 6,5-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Samsung Galaxy A25 5G Фото: androidauthority.com

Чем примечателен Samsung Galaxy A25 5G

Приемлемая цена.

Производительность и качество камер хороши за свои деньги.

Аккумулятор обеспечивает двухдневное время автономной работы.

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 3 имеет довольно большой 6,74-дюймовый экран с разрешением 1240 x 2772 и частотой обновления 120 Гц. Во время тестов он показал производительностью флагманского уровня. Качество сборки также было приятным, как и зарядка мощностью 80 Вт, которая зарядила тестовое устройство с нуля до 100% примерно за 35 минут.

Основная камера довольно хороша. На самом деле это тот же датчик, что и в OnePlus 11, пишут специалисты. Тем не менее, OnePlus Nord 4 был выпущен в 2024 году и выглядит как действительно хороший камерофон.

OnePlus Nord 3 Фото: androidauthority.com

Чем выделяется OnePlus Nord 3

Хороший дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Производительность флагманского уровня.

Сверхбыстрая зарядка 80 Вт.

Отличная основная камера.

Ранее мы писали, что назван самый мощный смартфон марта 2025 года. Бенчмарк AnTuTu традиционно представил список самых производительных Android-смартфонов. Среди флагманов лидирует vivo X200 Pro.