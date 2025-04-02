Xiaomi "в пролете": назван самый мощный смартфон марта 2025 года (фото, видео)

Бенчмарк AnTuTu традиционно представил список самых производительных Android-смартфонов за март 2025 года. Среди флагманов лидирует vivo X200 Pro.

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Первое место в рейтинге смартфонов с самыми мощными процессорами заняла модель vivo X200 Pro Satellite Communication Edition, пишет antutu.com.

Телефон оснащен чипом Dimensity 9400. Тестировщики поставили ему средний балл 2902298.

Будучи одним из первых флагманских телефонов, оснащенных Dimensity 9400, vivo X200 Pro полностью раскрыл потенциал чипсета.

"Стоит отметить, что помимо производительности, смартфон также является "универсальным" флагманским продуктом. Будь то внешний вид, текстура, возможности обработки изображений, плавность работы системы или надежность батареи, он обладает производительностью первого эшелона среди современных китайских телефонов на базе Android", — отметили эксперты.

Второе место за iQOO 13 с процессором Snapdragon 8 Extreme Edition и средним баллом 2885754.

Эксперты отметили, что iQOO 13 не стал столь же "всеобъемлющим", как его предшественник iQOO 12, но сосредоточился на повышении производительности и игровом опыте. Средний балл 2885754 ярко иллюстрирует успешность стратегии iQOO 13.

"Если нужен продукт с хорошим соотношением цены и качества и отличными характеристиками, данный смартфон может стать хорошим выбором", — заключили тестировщики.

Смартфон iQOO 13 Фото: fonearena.com

Третье место получил iQOO Neo10 Pro, оснащенный процессором Dimensity 9400. Его средний балл достигает 2885754.

iQOO Neo10 Pro сохраняет то же позиционирование продукта, что и предыдущая модель iQOO Neo9 Pro. Обеспечивая производительность, оба варианта учитывают качество телефона с точки зрения изображения, внешнего вида и т. д. Поскольку iQOO Neo10 Pro — это продукт с относительно доступной ценой и хорошими характеристиками, у него сложно найти какие-либо недостатки, написали авторы.

Вершину списка субфлагманов Android по-прежнему занимает REDMI Turbo4, оснащенный чипсетом Dimensity 8400-Ultra.

Учитывая его текущее преимущество по производительности среди мобильных телефонов того же позиционирования, никаких колебаний в его рейтинге в списке субфлагманов не будет до тех пор, пока не будет представлена ​​первая партия смартфонов с Snapdragon 8s Gen4, заключают специалисты.

Первое место: REDMI Turbo 4

Процессор: Dimensity 8400-Ultra

Средний балл: 1716923

Второе место: OnePlus Ace 3V

Процессор: Snapdragon 7+ Gen3

Средний балл: 1452756

Третье место: OPPO Reno13 Pro

Процессор: Dimensity 8350

Средний балл: 1373372

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