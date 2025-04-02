Один из лучших смартфонов на Android: почему дешевые Pixel выбирают вместо других моделей

Опрос среди 4700 пользователей показал, в чем смартфоны линейки Google Pixel считаются лучше конкурентов. Камеры оказались главным, но не единственным преимуществом бренда.

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Такое исследование провело издание Android Authority и поделилось результатами.

Есть несколько причин купить телефон Google Pixel, а не другие бренды. К ним относятся опыт работы с камерой, политика и скорость обновлений, эксклюзивные функции Pixel и многое другое. Чтобы узнать предпочтения пользователей, журналисты провели опрос в одной из недавних статей.

Самой популярной конкретной причиной использования телефона Pixel оказалась работа камер (18,19%). Это имеет смысл, поскольку устройства Google уже почти десять лет входят в список лучших телефонов с камерой. Такие компании, как Xiaomi и vivo, возможно, превзошли Google в некоторых отношениях с тех пор, но Pixel по-прежнему делает приятные, естественно выглядящие фотографии по сравнению со многими другими брендами. Он также предлагает несколько полезных функций для фотографий, таких как Add Me и Best Face.

Много участников опроса (17,47%) заявили, что им больше всего нравятся эксклюзивные функции Pixel. Среди самых популярных: Call Screening (запись звонков), Hold for Me (помощь при звонках с очередью ожидания), Google Recorder ("умный" поиск по аудиозаписям), приложение Pixel Screenshots и универсальное меню недавно используемых приложений.

16,67% опрошенных читателей заявили, что используют телефоны Pixel из-за хороших функций безопасности. Телефоны Google оснащены специальными дополнениями, такими как обнаружение автомобильных аварий, спутниковый SOS (в поддерживаемых регионах), обнаружение кражи и бесплатный VPN. Некоторые из этих функций не являются эксклюзивными для Pixel, но они все равно полезны.

Еще 16,34% респондентов заявили, что используют телефоны Pixel из-за более привычного интерфейса Android. Эти пользователи, вероятно, не были довольны более тяжелыми оболочками Android, которые можно увидеть на телефонах Samsung, OnePlus, Xiaomi и других брендов.

Интересно также, что 18,9% опрошенных выбрали вариант "все вышеперечисленное". Это говорит о том, что телефоны Pixel хороши не только в чем-то одном, но могут удовлетворить разные требования владельцев.

Стоит добавить, что Google Pixel 8а вошел в список лучших недорогих смартфонов марта 2025 года. Обозревателям понравился широкий набор функций с использованием искусственного интеллекта: от интерфейса для звонков до редактирования фотографий.