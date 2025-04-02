Один із найкращих смартфонів на Android: чому дешеві Pixel обирають замість інших моделей

Опитування серед 4700 користувачів показало, у чому смартфони лінійки Google Pixel вважаються кращими за конкурентів. Камери виявилися головною, але не єдиною перевагою бренду.

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Таке дослідження провело видання Android Authority і поділилося результатами.

Є кілька причин купити телефон Google Pixel, а не інші бренди. До них належать досвід роботи з камерою, політика і швидкість оновлень, ексклюзивні функції Pixel і багато іншого. Щоб дізнатися вподобання користувачів, журналісти провели опитування в одній з недавніх статей.

Найпопулярнішою конкретною причиною використання телефону Pixel виявилася робота камер (18,19%). Це має сенс, оскільки пристрої Google вже майже десять років входять до списку найкращих телефонів з камерою. Такі компанії, як Xiaomi і vivo, можливо, перевершили Google в деяких відношеннях відтоді, але Pixel, як і раніше, робить приємні, природні на вигляд фотографії порівняно з багатьма іншими брендами. Він також пропонує кілька корисних функцій для фотографій, таких як Add Me і Best Face.

Багато учасників опитування (17,47%) заявили, що їм найбільше подобаються ексклюзивні функції Pixel. Серед найпопулярніших: Call Screening (запис дзвінків), Hold for Me (допомога під час дзвінків із чергою очікування), Google Recorder ("розумний" пошук за аудіозаписами), застосунок Pixel Screenshots та універсальне меню нещодавно використаних застосунків.

16,67% опитаних читачів заявили, що використовують телефони Pixel через хороші функції безпеки. Телефони Google оснащені спеціальними доповненнями, такими як виявлення автомобільних аварій, супутниковий SOS (у підтримуваних регіонах), виявлення крадіжки та безкоштовний VPN. Деякі з цих функцій не є ексклюзивними для Pixel, але вони все одно корисні.

Ще 16,34% респондентів заявили, що використовують телефони Pixel через більш звичний інтерфейс Android. Ці користувачі, ймовірно, не були задоволені важчими оболонками Android, які можна побачити на телефонах Samsung, OnePlus, Xiaomi та інших брендів.

Цікаво також, що 18,9% опитаних обрали варіант "все перераховане вище". Це свідчить про те, що телефони Pixel хороші не тільки в чомусь одному, але можуть задовольнити різні вимоги власників.

Варто додати, що Google Pixel 8а увійшов до списку найкращих недорогих смартфонів березня 2025 року. Оглядачам сподобався широкий набір функцій з використанням штучного інтелекту: від інтерфейсу для дзвінків до редагування фотографій.