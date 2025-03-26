Не потрібно переплачувати: названо найкращі дешеві смартфони березня 2025 року (відео)

Менш ніж за 500 доларів можна отримати гаджет, який має вигляд і відчувається як флагман.

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Дешеві смартфони можуть добре працювати і бути дуже корисними. Журналісти порталу Tom's Guide протестували багато моделей дешевше $500 і назвали найкращі з них станом на березень 2025 року.

До речі, нещодавно експерти назвали найкращі смартфони, незалежно від бюджету. До списку потрапили моделі від Samsung, Motorola, Google і OnePlus.

Протестувавши кілька телефонів вартістю менше 500 доларів, старший редактор Джон Веласко зробив висновок, що більшість покупців можуть знайти все, що їм потрібно, за доступною ціною. Немає сенсу витрачати понад 800 доларів на флагманський пристрій, коли можна отримати зіставні функції за ціну на сотні доларів дешевше.

У будь-якому разі доведеться піти на деякі компроміси. Обираючи дешевий смартфон, варто забути про найпотужніші процесори або універсальні зум-камери, але можна знайти непогані камери і навіть великі дисплеї з адаптивною частотою оновлення.

Nothing Phone 3a Pro — найкращий смартфон березня

Смартфон Nothing Phone 3a Pro вирізняється унікальним дизайном Фото: Скриншот

У березні модель вирвалася на перше місце рейтингу за найвищу якість, які може запропонувати телефон вартістю менше 500 доларів. Жоден інший апарат із цієї категорії поки що не може зрівнятися з ним за продуктивністю і функціями, хоча нещодавно анонсований Google Pixel 9a в майбутньому може скласти конкуренцію.

Порівняно з "молодшою" моделлю, Nothing Phone 3a Pro отримав суттєві поліпшення, як-от яскравіший екран, триваліший час автономної роботи, швидку зарядку потужністю 50 Вт та універсальну систему з трьох камер: основної (50 МП), надширококутної (8 МП), телеоб'єктива з 3-кратним оптичним зумом (50 МП). Остання особливість рідко зустрічається в бюджетних моделях.

Смартфон має унікальний і помітний дизайн із напівпрозорим корпусом і світлодіодними смужками на задній панелі. Він має вигляд і відчувається як флагман.

За продуктивність відповідає доволі потужний процесор Snapdragon 7s Gen 3, який, утім, уже далеко не найкращий. Натомість Nothing Phone 3a Pro має систему штучного інтелекту Essential Space and Key, що допомагає організувати всі дії на телефоні.

Google Pixel 8а — найкращий смартфон із ШІ

Смартфон Google Pixel 8а в чотирьох кольорах

Хороший приклад того, як бюджетні телефони можуть отримати доступ до великого набору функцій ШІ: від інтерфейсу для дзвінків до редагування фотографій. Він також встановлює стандарт для всіх інших дешевих телефонів, обіцяючи оновлювати Android протягом 7 років, тоді як інші обмежуються 3-ма, включаючи оновлення безпеки.

Pixel 8a має яскравий, живий дисплей із частотою оновлення 120 Гц. Час роботи батареї також збільшено багато в чому завдяки більшій батареї та енергоефективності чипа Tensor G3. Хоча поліпшення камери незначні, вона, як і раніше, одна з найкращих у своєму класі.

Складіть все це, і, хоча ціна Pixel 8a все ще становить ті ж $499, що й у його попередника, Pixel 8a, без сумніву, є кращим телефоном з ШІ, які можна купити за ці гроші.

Nothing Phone 3a — найкращий дизайн

Смартфон Nothing Phone 3a виділяється своїм цікавим виглядом Фото: Скриншот

Nothing Phone 3a коштує трохи дешевше за версію Pro ($379), але як і раніше пропонує стильний напівпрозорий дизайн і корисний інтерфейс Glyph. Оглядачі виділяють його яскравий і чіткий 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей, який пропонує адаптивну частоту оновлення до 120 Гц, а також те, як довго цей телефон протримався під час тестування батареї — 15 годин і 24 хвилини, що вельми вражає.

Раніше експерти склали рейтинг найпотужніших смартфонів 2025 року. Її очолила лінійка Samsung Galaxy S25, що отримала найновіший Snapdragon 8 Elite.