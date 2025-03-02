Топ-7 самых мощных смартфона 2025 года: модели от от Samsung, OnePlus, Asus, Xiaomi (фото)
В подборке — Samsung Galaxy S25, OnePlus 13, Asus ROG Phone 9 Pro, Xiaomi 15, Honor Magic 7 Pro, Nubia RedMagic 10 Pro, Realme GT 7 Pro.
Издание Android Authority составило рейтинг смартфонов, которые получили производительный чипсет Snapdragon 8 Elite. В нее вошли телефоны от Samsung, OnePlus, Asus, Xiaomi и других производителей.
Серия Samsung Galaxy S25
Трио Samsung Galaxy S25, пожалуй, лучшие устройства с Snapdragon 8 Elite под "капотом". Важно отметить, что они получают версию "For Galaxy", что дает небольшое увеличение тактовой частоты, по сравнению со стандартными моделями Elite.
OnePlus 13
OnePlus 13 является одним из самых впечатляющих устройств, которые когда-либо запускала компания. В его основе лежит Snapdragon 8 Elite, но телефон — это гораздо больше, чем его чипсет. Он оснащен 6,82-дюймовым AMOLED-экраном, массивной батареей емкостью 6000 мАч и зарядкой 100 или 80 Вт. Также есть беспроводная зарядка на 50 Вт.
Asus ROG Phone 9 Pro
Серия ROG Phone 9 является одной из лучших, когда речь заходит о цифровых телефонах. Модель Pro, в частности, предлагает хорошую работу камер, множество режимов съемки, хороший стабилизатор для видео и функции ИИ.
Когда дело доходит до игр, ROG Phone 9 Pro является отличным вариантом благодаря высокопроизводительному чипу Snapdragon 8 Elite, а его аккумулятор обеспечивает достаточное время автономной работы и быструю зарядку.
Xiaomi 15
Xiaomi 15 является одним из первых устройств, выпущенных с новейшим чипсетом от компании Qualcomm. Телефон оснащен 6,36-дюймовым дисплеем, батареей емкостью 5400 мАч и тройной 50-мегапиксельной основной камерой. Его более крупный собрат, Xiaomi 15 Pro, имеет еще большую батарею и дисплей.
Honor Magic 7 Pro
Magic 7 Pro имеет отличный дисплей спереди и аккуратный, аккуратный дизайн. В целом, это один из самых стильных телефонов в этом списке. Чипсет Snapdragon 8 Elite предлагает большой темп в сочетании с оперативной памятью до 1 ТБ и 16 ГБ ОЗУ. Батарея емкостью 5800 мАч обеспечивает длительное время работы, тройная задняя камера оснащена 200-мегапиксельным телеобъективом.
Realme GT 7 Pro
Realme GT 7 Pro предлагает большую производительность, отличный дисплей и много времени автономной работы. Это было одно из первых устройств, выпущенных с Snapdragon 8 Elite, и из-за его субфлагманского уровня он упускает несколько функций более высокого класса, которые можно найти у других устройств в этом списке. В результате привлекательность этого смартфона испорчена несколькими проблемами, включая не очень качественные камеры и цену, которая не совсем соответствует набору предлагаемых функций.
Nubia RedMagic 10 Pro
НREDMAGIC 10 Pro Plus не похож на другие устройства в этом списке, так как имеет самую большую батарею и предлагает головокружительную скорость зарядки 120 Вт. Телефон также оснащен 3,5-миллиметровым разъемом для наушников. В смартфоне нет теледатчика, но он включает в себя 2-мегапиксельный макрообъектив.
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