Топ-7 самых мощных смартфона 2025 года: модели от от Samsung, OnePlus, Asus, Xiaomi (фото)

В подборке — Samsung Galaxy S25, OnePlus 13, Asus ROG Phone 9 Pro, Xiaomi 15, Honor Magic 7 Pro, Nubia RedMagic 10 Pro, Realme GT 7 Pro.

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Издание Android Authority составило рейтинг смартфонов, которые получили производительный чипсет Snapdragon 8 Elite. В нее вошли телефоны от Samsung, OnePlus, Asus, Xiaomi и других производителей.

Серия Samsung Galaxy S25

Смартфон Samsung Galaxy S25 Фото: Gagadget

Трио Samsung Galaxy S25, пожалуй, лучшие устройства с Snapdragon 8 Elite под "капотом". Важно отметить, что они получают версию "For Galaxy", что дает небольшое увеличение тактовой частоты, по сравнению со стандартными моделями Elite.

OnePlus 13

Смартфон OnePlus 13 Фото: OnePlus

OnePlus 13 является одним из самых впечатляющих устройств, которые когда-либо запускала компания. В его основе лежит Snapdragon 8 Elite, но телефон — это гораздо больше, чем его чипсет. Он оснащен 6,82-дюймовым AMOLED-экраном, массивной батареей емкостью 6000 мАч и зарядкой 100 или 80 Вт. Также есть беспроводная зарядка на 50 Вт.

Asus ROG Phone 9 Pro

Смартфон Asus ROG Phone 9 Фото: Asus

Серия ROG Phone 9 является одной из лучших, когда речь заходит о цифровых телефонах. Модель Pro, в частности, предлагает хорошую работу камер, множество режимов съемки, хороший стабилизатор для видео и функции ИИ.

Когда дело доходит до игр, ROG Phone 9 Pro является отличным вариантом благодаря высокопроизводительному чипу Snapdragon 8 Elite, а его аккумулятор обеспечивает достаточное время автономной работы и быструю зарядку.

Xiaomi 15

Смартфон Xiaomi 15 Фото: Xiaomi

Xiaomi 15 является одним из первых устройств, выпущенных с новейшим чипсетом от компании Qualcomm. Телефон оснащен 6,36-дюймовым дисплеем, батареей емкостью 5400 мАч и тройной 50-мегапиксельной основной камерой. Его более крупный собрат, Xiaomi 15 Pro, имеет еще большую батарею и дисплей.

Honor Magic 7 Pro

Смартфон Honor Magic 7 Pro 5G Фото: Honor

Magic 7 Pro имеет отличный дисплей спереди и аккуратный, аккуратный дизайн. В целом, это один из самых стильных телефонов в этом списке. Чипсет Snapdragon 8 Elite предлагает большой темп в сочетании с оперативной памятью до 1 ТБ и 16 ГБ ОЗУ. Батарея емкостью 5800 мАч обеспечивает длительное время работы, тройная задняя камера оснащена 200-мегапиксельным телеобъективом.

Realme GT 7 Pro

Смартфон Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 Pro предлагает большую производительность, отличный дисплей и много времени автономной работы. Это было одно из первых устройств, выпущенных с Snapdragon 8 Elite, и из-за его субфлагманского уровня он упускает несколько функций более высокого класса, которые можно найти у других устройств в этом списке. В результате привлекательность этого смартфона испорчена несколькими проблемами, включая не очень качественные камеры и цену, которая не совсем соответствует набору предлагаемых функций.

Nubia RedMagic 10 Pro

Смартфон nubia REDMAGIC 10 Pro

НREDMAGIC 10 Pro Plus не похож на другие устройства в этом списке, так как имеет самую большую батарею и предлагает головокружительную скорость зарядки 120 Вт. Телефон также оснащен 3,5-миллиметровым разъемом для наушников. В смартфоне нет теледатчика, но он включает в себя 2-мегапиксельный макрообъектив.

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