Топ-5 самых производительных iPhone: характеристики, цены, мнения экспертов (видео)

В обзоре были рассмотрены технические данные таких моделей, как iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Plus, iPhone 16.

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В Украине смартфоны iPhone весьма популярны, несмотря на довольно высокую стоимость. Фокус собрал 5 топовых моделей и проанализировал их технические характеристики, чтобы назвать лучшие из представленных на рынке.

iPhone 16 Pro Max

Первое место рейтинга занимает модель iPhone 16 Pro Max, которая от тестировщиков nanoreview.net получила 94 балла. Согласно данным сайта hotline.uа, этот гаджет можно приобрести в Украине по цене от 50 040 до 93 999 грн.

Эксперты среди достоинств смартфона называют большой и качественный дисплей с супертонкими рамками, превосходную работу основной камеры, при чем речь идет как о фото, так и о видео, возможность работать на одном заряде чуть более суток, производительный процессор и наличие отдельной кнопки на для удобства съемки, как в фотоаппарате.

Из недостатков были замечены следующие: искусственный интеллект Apple Intelligence работает не во всех странах Европы, перегрев при нагрузках, не слишком быстрое время зарядки аккумулятора.

Технические характеристики iPhone 16 Pro Max:

Дисплей: 6.9 дюйма, OLED, 1320 x 2868 точек

Чипсет: Apple A18 Pro

Камера: 48 Mп + 12 Mп + 48 Mп

Аккумулятор: 4685 мАч

OС: iOS 18.3

Вес: 227 г.

iPhone 16 Pro

Смартфон получил 93 балла в ходе тестов и ценник в Украине от 42 688 и до 97 799 грн.

К плюсам можно отнести хорошую защиту экрана от царапин и других видов повреждений, крепкую конструкцию корпуса, выдерживающую удары, тонкие рамки экрана, наличие 5-кратного оптического зума, производительный чип, наличие eSIM-карты, поддерживающей два номера, поддержку зарядки типа MagSafe.

Из минусов эксперты выделили время зарядки, которое уступает скоростям конкурентов, работу функций ИИ Apple Intelligence в нескольких странах, некачественную съемку при помощи сверхширокоугольного объектива в темное время суток.

Технические характеристики iPhone 16 Pro:

Дисплей: 6.3 дюйма, OLED, 1206 x 2622 пикс.

Чипсет: Apple A18 Pro

Камера: 48 Mп + 12 Mп + 48 Mп

Аккумулятор: 3582 мАч

OС: iOS 18.3

Вес: 199 г.

iPhone 15 Pro Max

Модель iPhone 15 Pro Max имеет 91 балл от тестировщиков, и ценник в 39 775 – 81 999 грн в Украине.

Эксперты подчеркнули, что у данного смартфона очень хорошо налажена стабилизация при видеосъемке, а также отметили превосходное качество фото при съемке 5-кратным оптическим зумом. Также к достоинствам причислили яркий дисплей, титановую рамку, устойчивое к царапинам стекло, наличие настраиваемой кнопки Action Button, и то, что USB-С имеет ряд "продвинутых" возможностей, коими могут воспользоваться опытные юзеры.

Недостатками аппарата являются большой вес и не слишком быстрая зарядка аккумулятора.

Технические характеристики iPhone 15 Pro Max:

Дисплей: 6.7 дюйма, OLED, 1290 x 2796 точек

Чипсет: Apple A17 Pro

Камера: 48 Mп + 12 Mп + 12 Mп

Аккумулятор: 4441 мАч

OС: iOS 18.3

Вес: 221 г.

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Plus с 89-ю баллами и ценником в 37 196 – 79 999 грн занял четвертое место рейтинга самых производительных iPhone.

Эксперты хвалят его за OLED-экран с тонкими рамками и отличной цветопередачей, защитой в виде прочного стекла Ceramic Shield, основную камеру с превосходной оптической стабилизацией, шустрый 3-нанометровый процессор, который, к тому же, не перегревается под высокой нагрузкой, функцию точного определения местоположения, что говорит о том, что смартфон может послужить надежным навигатором.

Но и без минусов не обошлось. Традиционно для Apple, частота обновления дисплея достигает всего 60 Гц, как у бюджетных смартфонов, у основной камеры нет телеобъектива, USB 2.0 сильно ограничен по функционалу и скорости передачи данных, отсутствует функция Always On Display.

Технические характеристики iPhone 16 Plus:

Дисплей: 6.7 дюйма, OLED, 1290 x 2796 пикс.

Чипсет: Apple A18

Камера: 48 Mп + 12 Mп

Аккумулятор: 4674 мАч

OС: iOS 18.3

Вес: 199 г.

iPhone 16

16-я модель получила от экспертов 88 баллов, а в магазинах Украины разлет цен на нее составляет от 32 049 до 66 470 грн.

Плюсами смартфона являются яркий OLED-дисплей, защищенный стеклом Ceramic Shield нового поколения, камера, делающая отличные фото в любое время суток и при любой погоде, производительный чипсет, работающий в паре с быстрой памятью NVMe. Также есть функция вывода картинки на внешний экран.

Минусы вполне ожидаемы: экран, ограниченный частотой обновления 60 Гц, отсутствие телеобъектива для приближения объектов во время съемки, долгое время зарядки – последние 15% смартфон набирает более чем за 40 минут.

Технические характеристики iPhone 16:

Дисплей: 6.1 дюйма, OLED, 1179 x 2556 точек

Чипсет: Apple A18

Камера: 48 Mп + 12 Mп

Аккумулятор: 3561 мАч

OС: iOS 18.3

Вес: 170 г.

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