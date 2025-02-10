Топ-5 самых производительных смартфона Asus: характеристики, оценки экспертов (фото, видео)

В рейтинг вошли модели смартфонов Asus ROG Phone 9 Pro, ROG Phone 9, ROG Phone 8, Zenfone 12 Ultra, Zenfone 11 Ultra.

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На этой неделе мы проанализируем, ка работают самые производительные телефоны от известной марки Asus. За основу были взяты тесты, проведенные экспертами nanoreview.net. Фокус расскажет о моделях, которые набрали от 85 до 90 баллов и получили рейтинг А+.

Asus ROG Phone 9 Pro

Смартфон понравился экспертам своим внешним видом и тонкими рамками, и получил 90 баллов по результатам тестирования. Они также выделили работу экрана с частотой обновления 185 Гц, что весьма кстати, если пользователь играет в игры. Емкость аккумулятора позволяет модели функционировать как можно дольше, сохраняя автономность, а чипсет Snapdragon Snapdragon 8 Elite обеспечивает высокую производительность, что также важно для геймеров. Хорошо во время тестов себя показала и основная камера — у экспертов нет нареканий на ее счет.

Обзор смартфона Asus ROG Phone 9 Pro

Недостатками они посчитали не очень качественную работу динамика, всего 2 года обновлений ОС Android (конкуренты предлагают 3 и 5 лет поддержки), перегрев смартфона во время игр. Последнюю проблему они предложили решить при помощи кулера AeroActive Cooler X Pro.

Технические характеристики Asus ROG Phone 9 Pro:

Экран: 6.78 дюйма, AMOLED, 1080 x 2400 точек

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: тройная (50 Mп + 32 Mп + 13 Mп)

Аккумулятор: 5800 мАч

OС: Android 15

Вес: 227 г.

Asus Zenfone 11 Ultra

Экран этого смартфона имеет частоту обновления 144 Гц. Если телефон разряжается, то частота понижается до 1 Гц, что позволяет экономить заряд батареи. Плюсами являются и высокая степень защиты от влаги, емкая батарея, поддержка быстрой проводной и беспроводной зарядки, оптический зум основной камеры и в целом ее работа.

Обзор смартфона Asus Zenfone 11 Ultra

Во время игр смартфон перегревается. Ночная съемка не впечатлила экспертов, также из минусов они выделили необходимость приобретения адаптера питания.

Смартфон получил 87 баллов.

Технические характеристики Asus Zenfone 11 Ultra:

Дисплей: 6.78 дюйма, AMOLED, 1080 x 2400 пикс.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камера: тройная (50 Mп + 32 Mп + 13 Mп)

Аккумулятор: 5500 мАч

OС: Android 14

Вес: 225 г.

Asus ROG Phone 9

Эта модель имеет довольно емкую батарею — 5800 мАч, — что, несомненно, является ее достоинством, как и оценка в 86 баллов. Экран получил частоту обновления 185 Гц, так что никаких задержек во время игр не будет. Объем ОЗУ предлагается в двух вариантах: 12 или 16 ГБ. То же касается и объема хранилища: 256 или 512 ГБ, что, конечно, отражается на цене.

Смартфоны Asus ROG Phone 9 Фото: Asus

Смартфон поддерживает беспроводную зарядку на 15 Вт, реверсивную зарядку и быструю (76% за 30 минут), отметили тестировщики.

Технические характеристик Asus ROG Phone 9:

Экран: 6.78 дюйма, AMOLED, 1080 x 2400 пикс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: тройная (50 Mп + 13 Mп + 5 Mп)

Аккумулятор: 5800 мАч

OС: Android 15

Вес: 227 г.

Asus Zenfone 12 Ultra

Специалисты так оценили данный смартфон: дисплей — 88 баллов, камера — 74, производительность — 100, игры — 98, батарея — 79, коммуникации — 91 балл. Итоговая оценка — 85 баллов.

Частота обновления экрана телефона достигает 144 Гц, что делает его отклик быстрым и плавным и обеспечивает хороший геймплей. ОЗУ предлагается либо 12 ГБ, либо 16 ГБ. Объем хранилища в первом варианте достигает 256 ГБ, во втором — 512 ГБ.

Смартфон Asus Zenfone 12 Ultra Фото: Asus

Этот гаджет способен зарядиться на 77% за 30 минут, что является его преимуществом. Поддерживает быструю проводную зарядку и беспроводную зарядку (15 Вт). С 0 и до 100% он напитывается за 45 минут.

Технические характеристики Asus Zenfone 12 Ultra:

Дисплей: 6.78 дюйма, AMOLED, 1080 x 2400 точек

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: тройная (50 Mп + 32 Mп + 13 Mп)

Аккумулятор: 5500 мАч

OС: Android 15

Вес: 220 г.

Asus ROG Phone 8

Данная модель получила от тестировщиков 84 балла, что весьма неплохо. Достоинствами смартфона являются батарея емкостью 5500 мАч, а также производительный чипсет Snapdragon 8 Gen 3, работающий в паре с ОС Android 14. Производитель обещает обновления, так что пользователи могут рассчитывать на Android 15 и выше.

Смартфон Asus ROG Phone 8 Фото: computerbase.de

Объем ОЗУ доступен в двух вариантах: 12 ГБ и 16 ГБ, но объем хранилища предлагается только на 256 ГБ, что можно назвать недостатком телефона.

Максимальна мощность зарядки — 65 Вт. Имеется поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт, реверсивной и быстрой (50% за 20 минут). Время полной зарядки составляет всего 39 минут.

Технические характеристики Asus ROG Phone 8:

Экран: 6.78 дюйма, AMOLED, 1080 x 2400 точек

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камера: тройная (50 Mп + 32 Mп + 13 Mп)

Батарея: 5500 мАч

OС: Android 14

Вес: 225 г.

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