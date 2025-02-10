Топ-5 найпродуктивніших смартфонів Asus: характеристики, оцінки експертів (фото, відео)

До рейтингу увійшли моделі смартфонів Asus ROG Phone 9 Pro, ROG Phone 9, ROG Phone 8, Zenfone 12 Ultra, Zenfone 11 Ultra.

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Цього тижня ми проаналізуємо, як працюють найпродуктивніші телефони від відомої марки Asus. За основу були взяті тести, проведені експертами nanoreview.net. Фокус розповість про моделі, які набрали від 85 до 90 балів і отримали рейтинг А+.

Asus ROG Phone 9 Pro

Смартфон сподобався експертам своїм зовнішнім виглядом і тонкими рамками, і отримав 90 балів за результатами тестування. Вони також виділили роботу екрана з частотою оновлення 185 Гц, що вельми до речі, якщо користувач грає в ігри. Ємність акумулятора дає змогу моделі функціонувати якомога довше, зберігаючи автономність, а чипсет Snapdragon Snapdragon 8 Elite забезпечує високу продуктивність, що також важливо для геймерів. Добре під час тестів себе показала й основна камера — в експертів немає нарікань щодо неї.

Огляд смартфона Asus ROG Phone 9 Pro

Недоліками вони вважають не дуже якісну роботу динаміка, всього 2 роки оновлень ОС Android (конкуренти пропонують 3 і 5 років підтримки), перегрів смартфона під час ігор. Останню проблему вони запропонували вирішити за допомогою кулера AeroActive Cooler X Pro.

Технічні характеристики Asus ROG Phone 9 Pro:

Екран: 6.78 дюйма, AMOLED, 1080 x 2400 точок

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: потрійна (50 Мп + 32 Мп + 13 Мп)

Акумулятор: 5800 мАг

ОС: Android 15

Вага: 227 г.

Asus Zenfone 11 Ultra

Екран цього смартфона має частоту оновлення 144 Гц. Якщо телефон розряджається, то частота знижується до 1 Гц, що дає змогу економити заряд батареї. Плюсами є і високий ступінь захисту від вологи, ємна батарея, підтримка швидкого дротового і бездротового заряджання, оптичний зум основної камери і загалом її робота.

Огляд смартфона Asus Zenfone 11 Ultra

Під час ігор смартфон перегрівається. Нічна зйомка не вразила експертів, також з мінусів вони виділили необхідність придбання адаптера живлення.

Смартфон отримав 87 балів.

Технічні характеристики Asus Zenfone 11 Ultra:

Дисплей: 6.78 дюйма, AMOLED, 1080 x 2400 пікс.

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камера: потрійна (50 Мп + 32 Мп + 13 Мп)

Акумулятор: 5500 мАг

ОС: Android 14

Вага: 225 г.

Asus ROG Phone 9

Ця модель має доволі ємну батарею — 5800 мАг, — що, безсумнівно, є її перевагою, як і оцінка у 86 балів. Екран отримав частоту оновлення 185 Гц, тож жодних затримок під час ігор не буде. Об'єм ОЗП пропонується у двох варіантах: 12 або 16 ГБ. Те саме стосується й обсягу сховища: 256 або 512 ГБ, що, звісно, позначається на ціні.

Смартфони Asus ROG Phone 9 Фото: Asus

Смартфон підтримує бездротову зарядку на 15 Вт, реверсивну зарядку і швидку (76% за 30 хвилин), зазначили тестувальники.

Технічні характеристик Asus ROG Phone 9:

Екран: 6.78 дюйма, AMOLED, 1080 x 2400 пікс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: потрійна (50 Мп + 13 Мп + 5 Мп)

Акумулятор: 5800 мАг

ОС: Android 15

Вага: 227 г.

Asus Zenfone 12 Ultra

Фахівці так оцінили цей смартфон: дисплей — 88 балів, камера — 74, продуктивність — 100, ігри — 98, батарея — 79, комунікації — 91 бал. Підсумкова оцінка — 85 балів.

Частота оновлення екрана телефону досягає 144 Гц, що робить його відгук швидким і плавним і забезпечує хороший геймплей. ОЗП пропонується або 12 ГБ, або 16 ГБ. Обсяг сховища в першому варіанті досягає 256 ГБ, у другому — 512 ГБ.

Смартфон Asus Zenfone 12 Ultra Фото: Asus

Цей гаджет здатний зарядитися на 77% за 30 хвилин, що є його перевагою. Підтримує швидку дротову зарядку та бездротову зарядку (15 Вт). З 0 і до 100% він насичується за 45 хвилин.

Технічні характеристики Asus Zenfone 12 Ultra:

Дисплей: 6.78 дюйма, AMOLED, 1080 x 2400 точок

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: потрійна (50 Мп + 32 Мп + 13 Мп)

Акумулятор: 5500 мАг

ОС: Android 15

Вага: 220 г.

Asus ROG Phone 8

Дана модель отримала від тестувальників 84 бали, що досить непогано. Перевагами смартфона є батарея ємністю 5500 мАг, а також продуктивний чипсет Snapdragon 8 Gen 3, що працює в парі з ОС Android 14. Виробник обіцяє оновлення, тож користувачі можуть розраховувати на Android 15 і вище.

Смартфон Asus ROG Phone 8 Фото: computerbase.de

Обсяг ОЗП доступний у двох варіантах: 12 ГБ і 16 ГБ, але обсяг сховища пропонується тільки на 256 ГБ, що можна назвати недоліком телефону.

Максимальна потужність зарядки — 65 Вт. Є підтримка бездротової зарядки на 15 Вт, реверсивної та швидкої (50% за 20 хвилин). Час повного заряджання становить лише 39 хвилин.

Технічні характеристики Asus ROG Phone 8:

Екран: 6.78 дюйма, AMOLED, 1080 x 2400 точок

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камера: потрійна (50 Мп + 32 Мп + 13 Мп)

Батарея: 5500 мАг

ОС: Android 14

Вага: 225 г.

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