Топ 5 найпродуктивніших iPhone: характеристики, ціни, думки експертів (відео)

У статті було розглянуто технічні дані таких моделей, як iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Plus, iPhone 16.

Related video

В Україні смартфони iPhone вельми популярні, незважаючи на досить високу вартість. Фокус зібрав 5 топових моделей і проаналізував їхні технічні характеристики, щоб назвати найкращі з представлених на ринку.

iPhone 16 Pro Max

Перше місце рейтингу посідає модель iPhone 16 Pro Max, яка від тестувальників nanoreview.net отримала 94 бали. Згідно з даними сайту hotline.uа, цей гаджет можна придбати в Україні за ціною від 50 040 до 93 999 грн.

Експерти серед переваг смартфона називають великий і якісний дисплей із супертонкими рамками, чудову роботу основної камери, при чому йдеться як про фото, так і про відео, можливість працювати на одному заряді трохи більше доби, продуктивний процесор і наявність окремої кнопки на для зручності зйомки, як у фотоапараті.

З недоліків були помічені такі: штучний інтелект Apple Intelligence працює не у всіх країнах Європи, перегрів під час навантажень, не надто швидкий час заряджання акумулятора.

Технічні характеристики iPhone 16 Pro Max:

Дисплей: 6.9 дюйма, OLED, 1320 x 2868 точок

Чипсет: Apple A18 Pro

Камера: 48 Мп + 12 Мп + 48 Мп

Акумулятор: 4685 мАг

ОС: iOS 18.3

Вага: 227 г.

iPhone 16 Pro

Смартфон отримав 93 бали під час тестів і цінник в Україні від 42 688 і до 97 799 грн.

До плюсів можна зарахувати гарний захист екрана від подряпин та інших видів ушкоджень, міцну конструкцію корпусу, що витримує удари, тонкі рамки екрана, наявність 5-кратного оптичного зуму, продуктивний чип, наявність eSIM-карти, що підтримує два номери, підтримку зарядки типу MagSafe.

З мінусів експерти виділили час зарядки, який поступається швидкостям конкурентів, роботу функцій ШІ Apple Intelligence у кількох країнах, неякісну зйомку за допомогою надширококутного об'єктива в темний час доби.

Технічні характеристики iPhone 16 Pro:

Дисплей: 6.3 дюйма, OLED, 1206 x 2622 пікс.

Чипсет: Apple A18 Pro

Камера: 48 Мп + 12 Мп + 48 Мп

Акумулятор: 3582 мАг

ОС: iOS 18.3

Вага: 199 г.

iPhone 15 Pro Max

Модель iPhone 15 Pro Max має 91 бал від тестувальників, і цінник у 39 775 — 81 999 грн в Україні.

Експерти підкреслили, що у цього смартфона дуже добре налагоджена стабілізація під час відеозйомки, а також відзначили чудову якість фото під час зйомки 5-кратним оптичним зумом. Також до переваг зарахували яскравий дисплей, титанову рамку, стійке до подряпин скло, наявність налаштовуваної кнопки Action Button, і те, що USB-С має низку "просунутих" можливостей, якими можуть скористатися досвідчені користувачі.

Недоліками апарата є велика вага і не надто швидке заряджання акумулятора.

Технічні характеристики iPhone 15 Pro Max:

Дисплей: 6.7 дюйма, OLED, 1290 x 2796 точок

Чипсет: Apple A17 Pro

Камера: 48 Мп + 12 Мп + 12 Мп

Акумулятор: 4441 мАг

ОС: iOS 18.3

Вага: 221 г.

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Plus із 89-ма балами і цінником у 37 196 — 79 999 грн посів четверте місце рейтингу найпродуктивніших iPhone.

Експерти хвалять його за OLED-екран з тонкими рамками і відмінною передачею кольору, захистом у вигляді міцного скла Ceramic Shield, основну камеру з чудовою оптичною стабілізацією, шустрий 3-нанометровий процесор, який, до того ж, не перегрівається під високим навантаженням, функцію точного визначення місцеположення, що свідчить про те, що смартфон може послужити надійним навігатором.

Але і без мінусів не обійшлося. Традиційно для Apple, частота оновлення дисплея досягає всього 60 Гц, як у бюджетних смартфонів, в основної камери немає телеоб'єктива, USB 2.0 сильно обмежений за функціоналом і швидкістю передачі даних, відсутня функція Always On Display.

Технічні характеристики iPhone 16 Plus:

Дисплей: 6.7 дюйма, OLED, 1290 x 2796 пікс.

Чипсет: Apple A18

Камера: 48 Мп + 12 Мп

Акумулятор: 4674 мАг

ОС: iOS 18.3

Вага: 199 г.

iPhone 16

16-та модель отримала від експертів 88 балів, а в магазинах України розліт цін на неї становить від 32 049 до 66 470 грн.

Плюсами смартфона є яскравий OLED-дисплей, захищений склом Ceramic Shield нового покоління, камера, що робить чудові фото в будь-який час доби і при будь-якій погоді, продуктивний чіпсет, що працює в парі зі швидкою пам'яттю NVMe. Також є функція виведення картинки на зовнішній екран.

Мінуси цілком очікувані: екран, обмежений частотою оновлення 60 Гц, відсутність телеоб'єктива для наближення об'єктів під час зйомки, довгий час зарядки — останні 15% смартфон набирає більш ніж за 40 хвилин.

Технічні характеристики iPhone 16:

Дисплей: 6.1 дюйма, OLED, 1179 x 2556 точок

Чипсет: Apple A18

Камера: 48 Мп + 12 Мп

Акумулятор: 3561 мАг

ОС: iOS 18.3

Вага: 170 г.

Раніше ми писали, про топ-5 найпродуктивніших смартфона Asus. До рейтингу увійшли моделі смартфонів Asus ROG Phone 9 Pro, ROG Phone 9, ROG Phone 8, Zenfone 12 Ultra, Zenfone 11 Ultra.