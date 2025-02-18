Топ 5 найпродуктивніших iPhone: характеристики, ціни, думки експертів (відео)
У статті було розглянуто технічні дані таких моделей, як iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Plus, iPhone 16.
В Україні смартфони iPhone вельми популярні, незважаючи на досить високу вартість. Фокус зібрав 5 топових моделей і проаналізував їхні технічні характеристики, щоб назвати найкращі з представлених на ринку.
iPhone 16 Pro Max
Перше місце рейтингу посідає модель iPhone 16 Pro Max, яка від тестувальників nanoreview.net отримала 94 бали. Згідно з даними сайту hotline.uа, цей гаджет можна придбати в Україні за ціною від 50 040 до 93 999 грн.
Експерти серед переваг смартфона називають великий і якісний дисплей із супертонкими рамками, чудову роботу основної камери, при чому йдеться як про фото, так і про відео, можливість працювати на одному заряді трохи більше доби, продуктивний процесор і наявність окремої кнопки на для зручності зйомки, як у фотоапараті.
З недоліків були помічені такі: штучний інтелект Apple Intelligence працює не у всіх країнах Європи, перегрів під час навантажень, не надто швидкий час заряджання акумулятора.
Технічні характеристики iPhone 16 Pro Max:
- Дисплей: 6.9 дюйма, OLED, 1320 x 2868 точок
- Чипсет: Apple A18 Pro
- Камера: 48 Мп + 12 Мп + 48 Мп
- Акумулятор: 4685 мАг
- ОС: iOS 18.3
- Вага: 227 г.
iPhone 16 Pro
Смартфон отримав 93 бали під час тестів і цінник в Україні від 42 688 і до 97 799 грн.
До плюсів можна зарахувати гарний захист екрана від подряпин та інших видів ушкоджень, міцну конструкцію корпусу, що витримує удари, тонкі рамки екрана, наявність 5-кратного оптичного зуму, продуктивний чип, наявність eSIM-карти, що підтримує два номери, підтримку зарядки типу MagSafe.
З мінусів експерти виділили час зарядки, який поступається швидкостям конкурентів, роботу функцій ШІ Apple Intelligence у кількох країнах, неякісну зйомку за допомогою надширококутного об'єктива в темний час доби.
Технічні характеристики iPhone 16 Pro:
- Дисплей: 6.3 дюйма, OLED, 1206 x 2622 пікс.
- Чипсет: Apple A18 Pro
- Камера: 48 Мп + 12 Мп + 48 Мп
- Акумулятор: 3582 мАг
- ОС: iOS 18.3
- Вага: 199 г.
iPhone 15 Pro Max
Модель iPhone 15 Pro Max має 91 бал від тестувальників, і цінник у 39 775 — 81 999 грн в Україні.
Експерти підкреслили, що у цього смартфона дуже добре налагоджена стабілізація під час відеозйомки, а також відзначили чудову якість фото під час зйомки 5-кратним оптичним зумом. Також до переваг зарахували яскравий дисплей, титанову рамку, стійке до подряпин скло, наявність налаштовуваної кнопки Action Button, і те, що USB-С має низку "просунутих" можливостей, якими можуть скористатися досвідчені користувачі.
Недоліками апарата є велика вага і не надто швидке заряджання акумулятора.
Технічні характеристики iPhone 15 Pro Max:
- Дисплей: 6.7 дюйма, OLED, 1290 x 2796 точок
- Чипсет: Apple A17 Pro
- Камера: 48 Мп + 12 Мп + 12 Мп
- Акумулятор: 4441 мАг
- ОС: iOS 18.3
- Вага: 221 г.
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Plus із 89-ма балами і цінником у 37 196 — 79 999 грн посів четверте місце рейтингу найпродуктивніших iPhone.
Експерти хвалять його за OLED-екран з тонкими рамками і відмінною передачею кольору, захистом у вигляді міцного скла Ceramic Shield, основну камеру з чудовою оптичною стабілізацією, шустрий 3-нанометровий процесор, який, до того ж, не перегрівається під високим навантаженням, функцію точного визначення місцеположення, що свідчить про те, що смартфон може послужити надійним навігатором.
Але і без мінусів не обійшлося. Традиційно для Apple, частота оновлення дисплея досягає всього 60 Гц, як у бюджетних смартфонів, в основної камери немає телеоб'єктива, USB 2.0 сильно обмежений за функціоналом і швидкістю передачі даних, відсутня функція Always On Display.
Технічні характеристики iPhone 16 Plus:
- Дисплей: 6.7 дюйма, OLED, 1290 x 2796 пікс.
- Чипсет: Apple A18
- Камера: 48 Мп + 12 Мп
- Акумулятор: 4674 мАг
- ОС: iOS 18.3
- Вага: 199 г.
iPhone 16
16-та модель отримала від експертів 88 балів, а в магазинах України розліт цін на неї становить від 32 049 до 66 470 грн.
Плюсами смартфона є яскравий OLED-дисплей, захищений склом Ceramic Shield нового покоління, камера, що робить чудові фото в будь-який час доби і при будь-якій погоді, продуктивний чіпсет, що працює в парі зі швидкою пам'яттю NVMe. Також є функція виведення картинки на зовнішній екран.
Мінуси цілком очікувані: екран, обмежений частотою оновлення 60 Гц, відсутність телеоб'єктива для наближення об'єктів під час зйомки, довгий час зарядки — останні 15% смартфон набирає більш ніж за 40 хвилин.
Технічні характеристики iPhone 16:
- Дисплей: 6.1 дюйма, OLED, 1179 x 2556 точок
- Чипсет: Apple A18
- Камера: 48 Мп + 12 Мп
- Акумулятор: 3561 мАг
- ОС: iOS 18.3
- Вага: 170 г.
Раніше ми писали, про топ-5 найпродуктивніших смартфона Asus. До рейтингу увійшли моделі смартфонів Asus ROG Phone 9 Pro, ROG Phone 9, ROG Phone 8, Zenfone 12 Ultra, Zenfone 11 Ultra.