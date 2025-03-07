Найкращі смартфони, незалежно від бюджету: характеристики Samsung, Google, OnePlus (відео)

У рейтингу беруть участь Android-моделі Samsung Galaxy S25 Ultra, Motorola Razr Plus 2024, Google Pixel 8a, Google Pixel 9 Pro XL, OnePlus 13.

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Експерти видання Tom's Guide протестували телефони на ОС Android від таких виробників, як Samsung, Google, OnePlus. Вони склали рейтинг найкращих моделей.

Samsung Galaxy S25 Ultra: найкращий телефон загалом

Тестувальників вразили нові функції Galaxy AI. Вони дійсно виводять ШІ на новий рівень, даючи змогу використовувати такі речі, як дії між додатками. Наприклад, смартфон Galaxy S25 Ultra дає змогу надіслати контактам адресу будь-якого закладу або установи, знайденої в інтернеті, і отримати вказівки як туди дістатися, використовуючи лише одну голосову команду, дану АІ-помічнику Gemini.

Також вони зазначили, що інші моделі телефонів Samsung помилялися в бік яскравих кольорів. Але під час порівняння роботи камер Galaxy S25 Ultra та iPhone 16 Pro фото виглядали менш насиченими — настільки, що гаджет від Samsung перевершив топовий пристрій Apple. Модернізований надширокий об'єктив також допомагає цьому смартфону робити більш детальні макрознімки.

Технічні характеристики:

Дисплей: 6,9-дюйма, Dynamic AMOLED (3120 x 1440 пікс.; 1-120 Гц)

Процесор: Snapdragon 8 Elite

ОЗП: 12 ГБ

Пам'ять: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Задня камера: 200 Мп основна (f/1.7), 50 Мп надширококутна (f/1.9), 50 Мп 5-кратний телеоб'єктив (f/3.4), 10 Мп 3-кратний телеоб'єктив (f/2.4)

Фронтальна камера: 12 МП (f/2.2)

Час роботи на одному заряді: 17:14 год

Google Pixel 8a: хороший камерофон за свої гроші

Google Pixel 8a — чудовий пристрій, якщо у користувача обмежений бюджет. Усього за 499 доларів можна отримати телефон, який оснащений деякими преміальними функціями, як-от дисплей 120 Гц, підтримка бездротової зарядки, процесор Tensor G3, — такий самий, як у флагманів Pixel 8.

Камера використовує 64-мегапіксельний датчик і 13-мегапіксельний надширококутний об'єктив, який відмінно показав себе під час тестування. Pixel 8a отримав ті ж ШІ-функції Magic Editor і Best Take, що і Pixel 8. Час роботи батареї згаданого гаджета значно покращився, як порівняти з попередником, хоча і з відключеною функцією швидкого оновлення дисплея.

Технічні характеристики:

Дисплей: 6,1-дюймовий OLED (2400 x 1080 пікс.; 120 Гц)

Процесор: Tensor G3

ОЗП: 8 ГБ

Пам'ять: 128 ГБ, 256 ГБ

Задні камери: 64 Мп основна (f/1.89), 13 Мп надширококутна (f/2.2)

Фронтальна камера: 13 Мп (f/2.2)

Час роботи на одному заряді: 11:21 год

Google Pixel 9 Pro XL: найкращий смартфон із ШІ

Від разючої швидкої генерації зображень з такими функціями, як Pixel Studio і Reimagine, до зручних можливостей створення нотаток Note Assist, Pixel 9 Pro XL є найкращим телефоном Android, який демонструє всю міць ШІ.

Якщо цього недостатньо, щоб переконати користувачів, телефон має хорошу частоту оновлення дисплея і відмінний час роботи батареї. Енергоефективність чипа Tensor G4 подовжує час роботи акумулятора до 14 годин і 37 хвилин, що значно краще, ніж 10 годин і 3 хвилини у Pixel 8 Pro. Фактично, він встановлює рекорд за найяскравішим екраном, який тільки був протестований, з разючою піковою яскравістю 2469 ніт, діагоналлю 6,8 дюйма і технологією Super Actua.

Технічні характеристики:

Дисплей: 6,8-дюймовий OLED (1344 x 2992 пікс.; 120 Гц)

Процесор: Tensor G4

ОЗП: 16 ГБ

Пам'ять: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Задня камера: 50 Мп основна (f/1.68), 48 Мп надширококутна (f/1.7), 48 Мп 5-кратний телеоб'єктив (f/2.8)

Фронтальна камера: 42 Мп (f/2.2)

Час роботи від одного заряду батареї: 14:37 год

OnePlus 13: Android-фон, який найшвидше заряджається

OnePlus 13 вирізняється з-поміж інших телефонів Android завдяки швидшій дротовому заряджанню, яка насичує батарею ємністю 6000 мАг до 92% всього за 30 хв. Його батарея також є однією з найбільш довговічних за результатами тестів. Дисплей яскравий, оснащений технологією, що знижує навантаження на очі. Фото за якістю відповідають тим, які роблять смартфони Samsung або Google.

Користувач отримує 4 роки оновлень програмного забезпечення, а не 7, пропонованих компаніями Samsung і Google. Ціна, хоча й нижча, ніж у конкурентів, вища, ніж у попередніх флагманів OnePlus. Але загалом тестувальники не бачать особливих причин відмовлятися від OnePlus 13, особливо якщо пропозиції Samsung або Google не забезпечують збалансованого поєднання ціни та якості.

Технічні характеристики:

Дисплей: 6,82-дюймовий AMOLED (3168 x 1440 пікс.; 120 Гц)

Процесор: Snapdragon 8 Elite

ОЗП: 12 ГБ. 16 ГБ

Пам'ять: 256 ГБ, 512 ГБ

Задня камера: 50 Мп основна (f/1.6), 50 Мп надширококутна (f/2.05), 50 Мп 3-кратний телеоб'єктив (f/2.65)

Фронтальна камера: 32 Мп (f/2.45)

Час роботи від батареї: 19:45 год

Motorola Razr Plus (2024): найкращий складаний телефон на ОС Android

Найкраще в Motorola Razr Plus 2024 року — це ціна. Смартфон, як і раніше, коштує 999 доларів, тоді як конкурентний Galaxy Z Flip 6 підняв ціну до 1099 доларів. Це може дати Motorola перевагу під час порівняння цих двох дуже схожих складних телефонів.

Але у Razr Plus є й інші переваги, наприклад, поліпшені задні камери. Не всім сподобається заміна надширокого об'єктива на спеціальний телеоб'єктив, але це означатиме більш різкі зуми для Razr Plus (2024).

Збільшений дисплей на кришці додає більше функціональності зовнішньому екрану, а основний 6,9-дюймовий дисплей удвічі яскравіший, ніж у попередника. Час роботи від батареї продовжує дивувати, оскільки новий Razr є одним із найдовговічніших складних телефонів, які тестували. Тестувальники також були здивовані роботою камери, зробивши понад 200 знімків на Samsung Galaxy Z Flip 6

Технічні характеристики:

Дисплей: 6,9-дюймовий pOLED (2640 x 1080 пікс.) внутрішній, 4-дюймовий pOLED (1272 x 1080 пікс.) зовнішній

Процесор: Snapdragon 8s Gen 3

ОЗП: 12 ГБ

Пам'ять: 256 ГБ

Задні камери: 50 Мп основна (f/1.7), 50 Мп телефото (f/2,2) з 2-кратним оптичним зумом

Фронтальна камера: 32 Мп (f/2.4)

Час автономної роботи: 14:13 год

Раніше ми писали, що в Китаї створили найтонший смартфон у світі — 5,75 мм. Spark Slim оснащений 6,78-дюймовим OLED-екраном із частотою оновлення 144 Гц, двома 50-мегапіксельними основною і надширококутною камерами та акумулятором ємністю 5200 мАг.