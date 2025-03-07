Лучшие смартфоны, независимо от бюджета: характеристики Samsung, Google, OnePlus (видео)

В рейтинге участвуют Android-модели Samsung Galaxy S25 Ultra, Motorola Razr Plus 2024, Google Pixel 8a, Google Pixel 9 Pro XL, OnePlus 13.

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Эксперты издания Tom's Guide протестировали телефоны на ОС Android от таких производителей, как Samsung, Google, OnePlus. Они составили рейтинг лучших моделей.

Samsung Galaxy S25 Ultra: лучший телефон в целом

Тестировщиков впечатлили новые функции Galaxy AI. Они действительно выводят ИИ на новый уровень, позволяя использовать такие вещи, как действия между приложениями. Например, смартфон Galaxy S25 Ultra позволяет отправить контактам адрес любого заведения или учреждения, найденного в интернете, и получить указания как туда добраться, используя всего одну голосовую команду, данную ИИ-помощнику Gemini.

Также они отметили, что другие модели телефонов Samsung ошибались в сторону ярких цветов. Но при сравнении работы камер Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro фото выглядели менее насыщенными — настолько, что гаджет от Samsung превзошел топовое устройство Apple. Модернизированный сверхширокий объектив также помогает этому смартфону делать более детальные макроснимки.

Технические характеристики:

Дисплей: 6,9-дюйма, Dynamic AMOLED (3120 x 1440 пикс.; 1-120 Гц)

Процессор: Snapdragon 8 Elite

ОЗУ: 12 ГБ

Память: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Задняя камера: 200 Мп основная (f/1.7), 50 Мп сверхширокоугольная (f/1.9), 50 Мп 5-кратный телеобъектив f/3.4), 10 Мп 3-кратный телеобъектив (f/2.4)

Фронтальная камера: 12 МП (f/2.2)

Время работы на одном заряде: 17:14 ч

Google Pixel 8a: хороший камерофон за свои деньги

Google Pixel 8a — отличное устройство, если у пользователя ограниченный бюджет. Всего за 499 долларов можно получить телефон, который оснащен некоторыми премиальными функциями, такими как дисплей 120 Гц, поддержка беспроводной зарядки, процессор Tensor G3, — такой же, как у флагманов Pixel 8.

Камера использует 64-мегапиксельный датчик и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, который отлично показал себя во время тестирования. Pixel 8a получил те же ИИ-функции Magic Editor и Best Take, что и Pixel 8. Время работы батареи данного гаджета значительно улучшилось по сравнению с предшественником, хотя и с отключенной функцией быстрого обновления дисплея.

Технические характеристики:

Дисплей: 6,1-дюймовый OLED (2400 x 1080 пикс.; 120 Гц)

Процессор: Tensor G3

ОЗУ: 8 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ

Задние камеры: 64 Мп основная (f/1.89), 13 Мп сверхширокоугольная (f/2.2)

Фронтальная камера: 13 Мп (f/2.2)

Время работы на одном заряде: 11:21 ч

Google Pixel 9 Pro XL: лучший смартфон с ИИ

От впечатляюще быстрой генерации изображений с такими функциями, как Pixel Studio и Reimagine, до удобных возможностей создания заметок Note Assist, Pixel 9 Pro XL является лучшим телефоном Android, демонстрирующим всю мощь ИИ.

Если этого недостаточно, чтобы убедить пользователей, телефон имеет хорошую частоту обновления дисплея и отличное время работы батареи. Энергоэффективность чипа Tensor G4 продлевает время работы аккумулятора до 14 часов и 37 минут, что значительно лучше, чем 10 часов и 3 минуты у Pixel 8 Pro. Фактически, он устанавливает рекорд по самому яркому экрану, который только был протестирован, с поразительной пиковой яркостью 2469 нит, диагональю 6,8 дюйма и технологией Super Actua.

Технические характеристики:

Дисплей: 6,8-дюймовый OLED (1344 x 2992 пикс.; 120 Гц)

Процессор: Tensor G4

ОЗУ: 16 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Задняя камера: 50 Мп основная (f/1.68), 48 Мп сверхширокоугольная (f/1.7), 48 Мп 5-кратный телеобъектив (f/2.8)

Фронтальная камера: 42 Мп (f/2.2)

Время работы от одного заряда батареи: 14:37 ч

OnePlus 13: самый быстро заряжаемый Android-фон

OnePlus 13 выделяется среди других телефонов Android благодаря более быстрой проводной зарядке, которая напитывает батарею емкостью 6000 мАч до 92% всего за 30 мин. Его батарея также является одной из самых долговечных по результатам тестов. Дисплей яркий, оснащен технологией, снижающей нагрузку на глаза. Фотографии по качеству соответствуют тем, которые делают смартфоны Samsung или Google.

Пользователь получает 4 года обновлений программного обеспечения, а не 7, предлагаемых компаниями Samsung и Google. Цена, хотя и ниже, чем у конкурентов, более высокая, чем у предыдущих флагманов OnePlus. Но в целом тестировщики не видят особых причин отказываться от OnePlus 13, особенно если предложения Samsung или Google не обеспечивают сбалансированного сочетания цены и качества.

Технические характеристики:

Дисплей: 6,82-дюймовый AMOLED (3168 x 1440 пикс.; 120 Гц)

Процессор: Snapdragon 8 Elite

ОЗУ: 12 ГБ. 16 ГБ

Память: 256 ГБ, 512 ГБ

Задняя камера: 50 Мп основная (f/1.6), 50 Мп сверхширокоугольная (f/2.05), 50 Мп 3-кратный телеобъектив (f/2.65)

Фронтальная камера: 32 Мп (f/2.45)

Время работы от батареи: 19:45 ч

Motorola Razr Plus (2024): лучший складной телефон на ОС Android

Лучшее в Motorola Razr Plus 2024 года — это цена. Смартфон по-прежнему стоит 999 долларов, в то время как конкурирующий Galaxy Z Flip 6 поднял цену до 1099 долларов. Это может дать Motorola преимущество при сравнении этих двух очень похожих складных телефонов.

Но у Razr Plus есть и другие преимущества, например, улучшенные задние камеры. Не всем понравится замена сверхширокого объектива на специальный телеобъектив, но это будет означать более резкие зумы для Razr Plus (2024).

Увеличенный дисплей на крышке добавляет больше функциональности внешнему экрану, а основной 6,9-дюймовый дисплей вдвое ярче, чем у предшественника. Время работы от батареи продолжает впечатлять, поскольку новый Razr является одним из самых долговечных складных телефонов, которые тестировали. Тестировщики также были впечатлены работой камеры, сделав более 200 снимков на Samsung Galaxy Z Flip 6

Технические характеристики:

Дисплей: 6,9-дюймовый pOLED (2640 x 1080 пикс.) внутренний, 4-дюймовый pOLED (1272 x 1080 пикс.) внешний

Процессор: Snapdragon 8s Gen 3

ОЗУ:12 ГБ

Память: 256 ГБ

Задние камеры: 50 Мп основная (f/1.7), 50 Мп телефото (f/2,2) с 2-кратным оптическим зумом

Фронтальная камера: 32 Мп (f/2.4)

Время автономной работы: 14:13 ч

Ранее мы писали, что в Китае создали самый тонкий смартфон в мире — 5,75 мм. Spark Slim оснащен 6,78-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, двумя 50-мегапиксельными основной и сверхширокоугольной камерами и аккумулятором емкостью 5200 мАч.