В Китае создали самый тонкий смартфон в мире - 5,75 мм: как он выглядит (фото)

Spark Slim оснащен 6,78-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, двумя 50-мегапиксельными основной и сверхширокоугольной камерами и аккумулятором емкостью 5200 мАч.

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Толщина смартфона Spark Slim от китайской компании Tecno составляет всего 5,75 мм в самом узком месте, не считая выступающей камеры, и обладает впечатляющими характеристиками, пишет techradar.com.

Кстати, не менее тонкий iPhone лишится SIM-карты. Согласно слухам, возвращение iPhone к тонкости затрудняет установку в него таких деталей, как аккумулятор и SIM-карта.

Гаджет оснащен 6,78-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, двумя 50-мегапиксельными основной и сверхширокоугольной камерами и аккумулятором емкостью 5200 мАч. Однако Tecno может потерять звание самого тонкого в мире телефона-моноблока, если окажется на практике, что iPhone 17 Air еще тоньше.

Смартфон Spark Slim Фото: Tecno

Изображения, опубликованные известным информатором Маджином Бу в X (ранее Twitter) показывают полимерную модель-манекен iPhone 17 Air, измеряемую цифровым штангенциркулем, указывая на толщину 5,44 мм. Как и в случае со Spark Slim, это измерение проводится в самой узкой точке телефона и не учитывает выступ камеры.

Смартфон Spark Slim Фото: Tecno

Утечка изображения подтверждает слухи о том, что iPhone 17 Air будет оснащен длинной тонкой панелью камеры с одной камерой. Выступ камеры может приблизить максимальную толщину iPhone 17 Air к 5,84 мм.

"К сожалению для Tecno, смартфон Spark Slim вряд ли окажет большое влияние из-за глобальной стратегии бренда и отсутствия доступности в США", — пишет СМИ.

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