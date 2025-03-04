Очень странные дела: Samsung показала весьма нетипичный смартфон на MWC 2025 (фото)

Южнокорейский бренд показал странный двойной раскладной телефон. Этот концепт, названный Asymmetric Flip, выглядит как модель Galaxy Z Flip, но с двумя складывающимися внутрь шарнирами.

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Компания Samsung представила концепт телефона на выставке мобильной техники MWC 2025, который озадачил журналистов. Гаджет имеет очень необычный форм-фактор, пишет издание androidauthority.com.

Южнокорейский бренд показал странный двойной раскладной телефон. Этот концепт, названный Asymmetric Flip, выглядит как модель Galaxy Z Flip, но с двумя складывающимися внутрь шарнирами, расположенными на разной длине от верхнего и нижнего краев телефона. Из-за этой необычной конструкции тонкая часть дисплея остается открытой, когда устройство сложено.

Смартфон Asymmetric Flip Фото: androidauthority.com

Поскольку у смартфона нет защитного экрана, журналисты androidauthority.com подозревают, что эта открытая часть экрана выполняет функции Always-on Display. "Однако мы не можем придумать ни одной причины, по которой этот дизайн может быть лучше того, что уже есть в линейке Galaxy Z Flip", — подчеркивают они.

Также на стенде компании внимание привлек складной игровой карманный компьютер. Он похож на Nintendo Switch с шарниром посередине, который позволяет складывать его пополам. Устройство оснащено джойстиками с обеих сторон.

Смартфон Asymmetric Flip в разложенном виде Фото: androidauthority.com

"Это классная концепция, которую, как мы надеемся, Samsung выведет на рынок, однако она нуждается в нескольких улучшениях. Например, складка дисплея устройства довольно заметна и может сделать игровой процесс неидеальным. Кроме того, Samsung следует рассмотреть возможность сделать его толще для лучшей эргономики. Это также освободит больше места для мощной батареи, что обеспечит длительные игровые сеансы", — написали авторы материала.

Ранее мы писали, что миллионы смартфонов Samsung имеют одну ошибку. Функция зашифрованной папки позволяет скрывать снимки, клипы, файлы и приложения от других людей. Но один пользователь указал на недостаток, который позволяет видеть этот секретный контент.