Дуже дивні справи: Samsung показала вельми нетиповий смартфон на MWC 2025 (фото)

Південнокорейський бренд показав дивний подвійний розкладний телефон. Цей концепт, названий Asymmetric Flip, схожий на модель Galaxy Z Flip, але з двома шарнірами, що складаються всередину.

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Компанія Samsung представила концепт телефону на виставці мобільної техніки MWC 2025, який спантеличив журналістів. Гаджет має дуже незвичний форм-фактор, пише видання androidauthority.com.

Південнокорейський бренд показав дивний подвійний розкладний телефон. Цей концепт, названий Asymmetric Flip, схожий на модель Galaxy Z Flip, але з двома шарнірами, що складаються всередину, розташованими на різній довжині від верхнього і нижнього країв телефону. Через цю незвичайну конструкцію тонка частина дисплея залишається відкритою, коли пристрій складено.

Смартфон Asymmetric Flip Фото: androidauthority.com

Оскільки у смартфона немає захисного екрана, журналісти androidauthority.com підозрюють, що ця відкрита частина екрана виконує функції Always-on Display. "Однак ми не можемо придумати жодної причини, через яку цей дизайн може бути кращим за той, що вже є в лінійці Galaxy Z Flip", — підкреслюють вони.

Також на стенді компанії увагу привернув складаний ігровий кишеньковий комп'ютер. Він схожий на Nintendo Switch із шарніром посередині, який дає змогу складати його навпіл. Пристрій оснащений джойстиками з обох боків.

Смартфон Asymmetric Flip у розкладеному вигляді Фото: androidauthority.com

"Це класна концепція, яку, як ми сподіваємось, Samsung виведе на ринок, однак вона потребує кількох поліпшень. Наприклад, складка дисплея пристрою досить помітна і може зробити ігровий процес неідеальним. Крім того, Samsung слід розглянути можливість зробити його товщим для кращої ергономіки. Це також звільнить більше місця для потужної батареї, що забезпечить триваліші ігрові сеанси", — написали автори матеріалу.

Раніше ми писали, що мільйони смартфонів Samsung мають одну помилку. Функція зашифрованої папки дає змогу приховувати знімки, кліпи, файли та додатки від інших людей. Але один користувач вказав на недолік, який дозволяє бачити цей секретний контент.