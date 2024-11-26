iPhone лишится SIM-карты: как будет работать новая модель 17 Air (фото)

Согласно новым слухам, возвращение iPhone к тонкости затрудняет установку в него таких деталей, как аккумулятор и SIM-карта.

Инженеры Apple ломают голову над тем, куда поместить SIM-карту, аккумулятор и тепловые материалы в предполагаемом iPhone 17 Slim. Об этом пишет The Verge.

Хотя в американских iPhone уже пару лет нет SIM-карт, в Китае они обязательны, так что перед инженерами стоит сложная задача, ведь в КНР очень популярна эта марка. Как утверждает Tom's Guide, телефон будет использовать виртуальную SIM-карту. Начиная с iPhone 14, каждый iPhone в Соединенных Штатах использовал карту eSIM, но в Китае в настоящее время действует запрет на эту технологию. Кроме того, iPhone 17 Air может иметь только один динамик в наушнике, так как для двух динамиков недостаточно места в нижней части смартфона.

Согласно просочившейся информации, 17 Slim (или Air, или как его называет сама Apple, — ред.) будет оснащен 6,6-дюймовым (или 6,55-дюймовым) дисплеем и алюминиевой рамой. Он может получить более энергоемкую батарею, а толщина его корпуса будет менее 6 мм. Это тоньше, чем 6,9-мм iPhone 6 — самый тонкий из всех смартфонов Apple, выпущенных на сегодняшний. И все это может иметь свою цену: говорят, что новинка будет стоить больше, чем последняя модель Pro Max, которая продается за 1200 долларов США.

iPhone 17 Slim по сравнению с другим iPhone Фото: рендер

Аналитики говорят, что инженеры Apple также столкнулись с трудностями при размещении аккумулятора и тепловых материалов. Еще один компромисс касается камеры, которая представляет собой большой, центрированный выступ на задней панели с одним объективом. Текущие модели iPhone 16 имеют две или три задние камеры.

Одной из областей, где Apple удалось уменьшить размеры, — модем 5G. В новом смартфоне он, как предполагается, будет еще меньше и более энергоэффективным, чем модемы Qualcomm в текущих iPhone. Модем не будет поддерживать mmWave 5G и будет иметь более низкую общую скорость передачи данных.

Также сообщается, что единственная центральная камера 17 Slim будет окружена прямоугольным выступом, который сделан из алюминия вместо стекла. Издание отмечает, что смартфоны модификации iPhone Plus в будущем выпускаться не будут.

Напомним, Apple планирует несколько важных обновлений для следующего iPhone, — начиная от дизайна и заканчивая внутренними технологиями.