iPhone позбудеться SIM-карти: як працюватиме нова модель 17 Air (фото)

Згідно з новими чутками, повернення iPhone до тонкості ускладнює встановлення в нього таких деталей, як акумулятор і SIM-карта.

Інженери Apple ламають голову над тим, куди помістити SIM-карту, акумулятор і теплові матеріали в імовірному iPhone 17 Slim. Про це пише The Verge.

Хоча в американських iPhone вже кілька років немає SIM-карт, у Китаї вони обов'язкові, тож перед інженерами стоїть складне завдання, адже в КНР дуже популярна ця марка. Як стверджує Tom's Guide, телефон використовуватиме віртуальну SIM-карту. Починаючи з iPhone 14, кожен iPhone у Сполучених Штатах використовував карту eSIM, але в Китаї наразі діє заборона на цю технологію. Крім того, iPhone 17 Air може мати тільки один динамік у навушнику, оскільки для двох динаміків недостатньо місця в нижній частині смартфона.

Згідно з інформацією, що просочилася, 17 Slim (або Air, або як його називає сама Apple, — ред.) буде оснащений 6,6-дюймовим (або 6,55-дюймовим) дисплеєм і алюмінієвою рамою. Він може отримати більш енергоємну батарею, а товщина його корпусу буде менше 6 мм. Це тонше, ніж 6,9-мм iPhone 6 — найтонший з усіх смартфонів Apple, випущених на сьогодні. І все це може мати свою ціну: кажуть, що новинка коштуватиме більше, ніж остання модель Pro Max, яка продається за 1200 доларів США.

iPhone 17 Slim порівняно з іншим iPhone Фото: рендер

Аналітики кажуть, що інженери Apple також зіткнулися з труднощами під час розміщення акумулятора і теплових матеріалів. Ще один компроміс стосується камери, яка являє собою великий, центрований виступ на задній панелі з одним об'єктивом. Поточні моделі iPhone 16 мають дві або три задні камери.

Однією з областей, де Apple вдалося зменшити розміри, — модем 5G. У новому смартфоні він, як передбачається, буде ще меншим і енергоефективнішим, ніж модеми Qualcomm у поточних iPhone. Модем не підтримуватиме mmWave 5G і матиме нижчу загальну швидкість передачі даних.

Також повідомляється, що єдина центральна камера 17 Slim буде оточена прямокутним виступом, який зроблений з алюмінію замість скла. Видання зазначає, що смартфони модифікації iPhone Plus у майбутньому випускатися не будуть.

Нагадаємо, Apple планує кілька важливих оновлень для наступного iPhone, — починаючи від дизайну і закінчуючи внутрішніми технологіями.