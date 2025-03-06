У Китаї створили найтонший смартфон у світі — 5,75 мм: який він виглядає (фото)

Spark Slim оснащений 6,78-дюймовим OLED-екраном з частотою оновлення 144 Гц, двома 50-мегапіксельними основною і надширококутною камерами та акумулятором ємністю 5200 мАг.

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Товщина смартфона Spark Slim від китайської компанії Tecno становить лише 5,75 мм у найвужчому місці, не рахуючи камери, що виступає, і має вражаючі характеристики, пише techradar.com.

До речі, не менш тонкий iPhone позбудеться SIM-карти. Згідно з чутками, повернення iPhone до тонкощі ускладнює встановлення в нього таких деталей, як акумулятор і SIM-карта.

Гаджет оснащений 6,78-дюймовим OLED-екраном із частотою оновлення 144 Гц, двома 50-мегапіксельними основною і надширококутною камерами та акумулятором ємністю 5200 мАг. Однак Tecno може втратити звання найтоншого у світі телефону-моноблока, якщо виявиться на практиці, що iPhone 17 Air ще тонший.

Смартфон Spark Slim Фото: Tecno

Зображення, опубліковані відомим інформатором Маджином Бу в X (раніше Twitter) показують полімерну модель-манекен iPhone 17 Air, вимірювану цифровим штангенциркулем, вказуючи на товщину 5,44 мм. Як і у випадку зі Spark Slim, цей вимір проводиться в найвужчій точці телефону і не враховує виступ камери.

Смартфон Spark Slim Фото: Tecno

Витік зображення підтверджує чутки про те, що iPhone 17 Air буде оснащений довгою тонкою панеллю камери з однією камерою. Виступ камери може наблизити максимальну товщину iPhone 17 Air до 5,84 мм.

"На жаль для Tecno, смартфон Spark Slim навряд чи матиме великий вплив через глобальну стратегію бренду і відсутність доступності в США", — пише ЗМІ.

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