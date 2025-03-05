Зламані акаунти в соцмережах можна буде відновити: що придумали

Новий інструмент використовує технологію розпізнавання облич, щоб визначити, чи є користувач законним власником акаунта.

Related video

Facebook додає нову функцію, щоб допомогти людям відновити доступ до своїх зламаних акаунтів. Користувачі зможуть відправляти відеоселфі, щоб підтвердити свою особистість і відновити доступ, пише thesun.co.uk.

Новий інструмент використовує технологію розпізнавання облич, щоб визначити, чи є користувач законним власником акаунта.

"Використовуючи передові технології, Meta робить важливий крок до захисту користувачів від шкідливих дій хакерів", — заявили в компанії.

Публічні діячі також можуть використовувати ту саму технологію для захисту від фейків на Facebook. У цьому випадку технологія розпізнавання облич виявляє і не дає кіберзлочинцям використовувати обличчя відомих людей для крадіжки у користувачів, які нічого не підозрюють.

Експерт-фінансист Мартін Льюїс сказав: "Шахрайство поширене в соціальних мережах. Необхідно активно йому перешкоджати. Я з радістю спробую новий інструмент і стежитиму за тим, чи зміниться ситуація з аферами, чи ні. Якщо випадків шахрайства поменшає, я наполягатиму на тому, щоб усі компанії, яким належать соціальні мережі, використовували подібну технологію".

Шахрайство з підробкою зображень погіршилося зі зростанням кількості фейків, що генеруються штучним інтелектом. Один із відомих випадків за останній час — не на Facebook — стався, коли 53-річну жінку ошукали на суму понад 800 тисяч євро "підробленим" Бредом Піттом.

Раніше ми писали про те, що придумали розробники месенджера WhatsApp. Усі акаунти можна буде пов'язати між собою і не витрачати час на пост одного й того самого повідомлення в трьох різних додатках.