Facebook та Instagram більше "не потрібні": що придумали розробники месенджера WhatsApp

Усі акаунти можна буде пов'язати між собою і не витрачати час на пост одного й того самого повідомлення в трьох різних додатках.

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Компанія Meta, якій належать месенджер WhatsApp, соцмережі Facebook та Instagram, надає користувачам можливість зв'язати всі свої акаунти. Про це повідомляє The Sun.

Нова функція також дає змогу користувачам пов'язувати WhatsApp з гарнітурами віртуальної реальності Meta Quest. Це спростить користувачам можливість ділитися своїм статусом WhatsApp в історіях Facebook та Instagram.

Статус WhatsApp дає змогу користувачам обмінюватися текстом, фотографіями, відео та GIF-файлами, які зникають через 24 години, і функціонує аналогічно до функції "Історії" у Facebook та Instagram. Таким чином, користувачі можуть уникнути необхідності публікувати повідомлення кілька разів у різних додатках. Технологічна компанія додала, що це також полегшить користувачам вхід у свої облікові записи WhatsApp.

Оновлення, яке має стати доступним користувачам найближчими тижнями або місяцями, означає, що користувачі зможуть "знову увійти в обліковий запис WhatsApp за допомогою єдиного входу".

Не обов'язково робити так, щоб усі акаунти були пов'язані між собою. Meta заявила, що ця функція буде відключена за замовчуванням. Це означає, що якщо потрібна невелика акуратна екосистема облікових записів, доведеться вручну зв'язати їх у Центрі облікових записів Meta (Центр облікових записів Meta — це центральний вузол, де користувачі можуть керувати всіма своїми профілями застосунків і пов'язувати їх, — ред.).

"Наш підхід до WhatsApp простий: ваш обліковий запис відокремлений від інших додатків, і ніхто, крім вас, не може це змінити", — сказали в Meta. — "Хоча додавання WhatsApp в Accounts Centre абсолютно необов'язкове і вимкнене за замовчуванням, воно може допомогти тим, хто хоче, щоб функції працювали більш плавно в різних додатках".

Після цього оновлення безпека WhatsApp не зміниться. Додаток для обміну повідомленнями збереже наскрізне шифрування — це означає, що ніхто не зможе прочитати текстові або почути голосові повідомлення.

"Додавання WhatsApp у Центр облікових записів нічого не змінює", — додали в Meta.

Раніше ми повідомляли про те, що в месенджері WhatsApp з'явилася нова таємна функція. WhatsApp отримає можливість робити перехресну публікацію матеріалів в один із популярних додатків компанії Meta.