Facebook и Instagram больше "не нужны": что придумали разработчики мессенджера WhatsApp

Все аккаунты можно будет связать между собой и не тратить время на пост одного и того же сообщения в трех разных приложениях.

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Компания Meta, которой принадлежат мессенджер WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram, предоставляет пользователям возможность связать все свои аккаунты. Об этом сообщает The Sun.

Новая функция также позволяет пользователям связывать WhatsApp с гарнитурами виртуальной реальности Meta Quest. Это упростит пользователям возможность делиться своим статусом WhatsApp в историях Facebook и Instagram.

Статус WhatsApp позволяет пользователям обмениваться текстом, фотографиями, видео и GIF-файлами, которые исчезают через 24 часа, и функционирует аналогично функции "Истории" в Facebook и Instagram. Таким образом, пользователи могут избежать необходимости публиковать сообщения несколько раз в разных приложениях. Технологическая компания добавила, что это также облегчит пользователям вход в свои учетные записи WhatsApp.

Обновление, которое должно стать доступно пользователям в ближайшие недели или месяцы, означает, что пользователи смогут "снова войти в учетную запись WhatsApp с помощью единого входа".

Не обязательно делать так, чтобы все аккаунты были связаны между собой. Meta заявила, что данная функция будет отключена по умолчанию. Это значит, что если нужна небольшая аккуратная экосистема учетных записей, придется вручную связать их в Центре учетных записей Meta (Центр учетных записей Meta — это центральный узел, где пользователи могут управлять всеми своими профилями приложений и связывать их, — ред.).

"Наш подход к WhatsApp прост: ваша учетная запись отделена от других приложений, и никто, кроме вас, не может это изменить", — сказали в Meta. — "Хотя добавление WhatsApp в Accounts Centre совершенно необязательно и отключено по умолчанию, оно может помочь тем, кто хочет, чтобы функции работали более плавно в разных приложениях".

После данного обновления безопасность WhatsApp не изменится. Приложение для обмена сообщениями сохранит сквозное шифрование — это значит, что никто не сможет прочитать текстовые или услышать голосовые сообщения.

"Добавление WhatsApp в Центр учетных записей ничего не меняет", — добавили в Meta.

Ранее мы сообщали о том, что в мессенджере WhatsApp появилась новая тайная функция. WhatsApp получит возможность делать перекрестную публикацию материалов в одно из популярных приложений компании Meta.