Француженка втратила 830 тисяч євро, повіривши в любов із "Бредом Піттом" (фото)

"Бред Пітт" писав жінці, що в нього діагностували рак нирки. Його гроші нібито були заморожені на рахунках через розлучення з Анджеліною Джолі. 53-річна француженка розлучилася з чоловіком і платила за "операції".

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У Франції телевізійна програма Sept à huit показала історію Анни, дизайнерки інтер’єру, яка стала жертвою інтернет-шахрайства, пов’язаного з ім’ям голлівудського актора Бреда Пітта. Історія викликала бурхливу реакцію в соцмережах, а телекомпанія була змушена видалити сюжет через хвилю булінгу проти жінки. Про це пише Voici.

53-річна Анна була одружена з мільйонером. У 2023 році під час відпочинку з чоловіком і дочкою вирішила створити акаунт у соцмережах, щоб поділитися фотографіями з відпустки з гірськолижного курорту. Саме тоді до неї через Instagram звернулася нібито "мати" Бреда Пітта — Джейн Етта Пітт, яка заявила, що її син потребує жінки як Анна.

На той момент жінка вже сумнівалася у своєму шлюбі, почуваючись знехтуваною. Зрештою, вона розлучилася з чоловіком, сподіваючись на стосунки з "голлівудською зіркою".

Фейковий Бред Пітт швидко завоював довіру Анни. Він писав поетичні повідомлення, освідчувався в коханні та навіть зробив подарунок — дорогі прикраси та сумки. Проте для їх отримання Анна мала заплатити понад 5 000 євро, щоб посилка пройшла через митницю.

Пізніше шахраї заявили, що "Бред" потребує термінового лікування. У нього нібито діагностували рак нирки, а його рахунки нібито заморожені через судовий процес з Анджеліною Джолі. Анна заплатила сотні тисяч євро за "операції". А "Бред" щиро дякував їй і надсилав фотографії з лікарняної палати.

Анна повірила створеним штучним інтелектом зображенням "Бреда Пітта"

Анна почала сумніватися в автентичності історії після того, як побачила справжнього Бреда Пітта з його дівчиною Інес де Рамон. Однак шахраї переконували її у зворотному, надіславши фейкове відео, створене за допомогою штучного інтелекту. У ньому журналіст стверджував, що справжні стосунки актора — саме з Анною.

Бред Пітт та Інес де Рамон Фото: Getty Images

Тільки коли вона знову побачила Бреда та Інес на фотографіях, вона зрозуміла, що стала жертвою обману. До того моменту вона вже встигла переказати шахраям 830 тисяч євро — всі гроші, які залишилися у неї після розлучення з чоловіком-мільйонером.

Жінка посварилася з дочкою та втратила підтримку друзів. Через глибоку депресію вона зробила кілька спроб самогубства та була госпіталізована в клініку, що спеціалізується на важкій депресії.

Сюжет викликав хвилю сарказму в соцмережах, особливо на TikTok, де користувачі почали жартувати, надягаючи маски Бреда Пітта й "просячи гроші".

Через масові нападки на Анну цей епізод програми Sept à huit видалили.

Нагадаємо, шахраї виманили у жительки Рівненської області гроші, використавши для цього штучний інтелект. Дипфейк переконав жінку, що вона спілкується зі своєю подругою.