Нова схема: шахраї обікрали українку, створивши ШІ-дипфейк її подруги-волонтерки

Дипфейк переконав жертву, що вона спілкується зі своєю подругою за допомогою "підтверджувальних" аудіо та відео, а також характерних слів і смайликів.

Шахраї виманили у жительки Рівненської області гроші, використавши для цього штучний інтелект (ШІ). Про це повідомила пресслужба Поліції Рівненської області у Facebook.

Повідомляється, що жінка з Рівненського району отримала від своєї близької подруги повідомлення з проханням позичити гроші. Знаючи, що подруга займається волонтерством, жінка перерахувала їй 4 000 гривень.

Як зазначають у поліції, "подруга" виявилася ШІ-дипфейком, створеним шахраями. Дипфейк листувався з жертвою мовою, притаманною її подрузі, використовуючи характерні слова та смайлики. Ба більше, жінка отримала аудіо та відео, що "підтверджують" особу подруги.

За даними правоохоронців, жінка запідозрила недобре, коли "подруга" попросила більше грошей. Зв'язавшись зі згаданою подругою-волонтеркою, вона зрозуміла, що переказала гроші шахраям.

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"Виявляється, шахраї працюють за новою схемою: за допомогою штучного інтелекту формують аудіо та відео з потрібним текстом подібним до власника облікового запису голосом та обличчям. Тож, у своїх діях шахраї стають більш переконливими, а у жертви не виникає сумнівів у своїх діях", — наголосили в поліції.

Щоб не стати жертвою дипфейку, правоохоронці радять завжди передзвонювати людині, яка просить гроші. Якщо такої можливості немає, можна в листуванні запитати інформацію, про яку знає тільки ця людина.

Нагадаємо, жінку із Сумської області ошукав аферист, який видавав себе за "хірурга з Ємену", з яким вона познайомилася в соціальних мережах.

Також повідомлялося, що жителька Тернополя втратила понад 100 тисяч гривень, відгукнувшись на оголошення про роботу за кордоном.