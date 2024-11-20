Познайомилися в TikTok: українка перевела аферисту 300 тисяч гривень на переїзд до США

За даними правоохоронців, 51-річна жінка із Сумської області кілька місяців спілкувалася з "хірургом із Ємену", який хотів із дітьми переїхати до США. Після отриманих грошей він зник.

Жінку із Сумської області ошукав аферист, з яким вона познайомилася в соціальних мережах. Поліція регіону попередила громадян про вигадливу схему зловмисників.

Правоохоронці зазначили, що це вже не перший випадок, коли громадяни потрапляють у тенета шахраїв в інтернеті. Аферисти входять у довіру до майбутніх жертв і представляють себе "принцами", "багатими нареченими" або зовсім "вдівцями, які втратили віру в цей світ".

Схожа історія трапилася і з мешканкою одного з населених пунктів Роменського району Сумської області. 51-річна жінка ще в червні 2024 року почала листуватися в TikTok з невідомим чоловіком, який назвався Джефом.

Вони вели діалог на різні теми, тим самим дізнаючись один про одного більше інформації, поки аферист по той бік дисплея не почав діяти. Він сказав, що вдівець і працює військовим хірургом-ортопедом. Самостійно чоловік нібито виховує двох дітей — 9-и та 11-и років і зараз йому потрібні гроші для переїзду до США назавжди.

"Невідомо, як аферистові вдалося переконати жінку, але та з кінця вересня до початку листопада на номери 20-ти (!) наданих їй банківських карток перерахувала 300 000 гривень і нарешті, таки зрозуміла, що майже півроку спілкувалася з дуже вигадливим шахраєм та звернулася з заявою про злочин до поліції", — ідеться в повідомленні.

Правоохоронці в підсумку відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.190 "Шахрайство" Кримінального кодексу України.

Аферисти в соцмережах: попередження від поліції

Українців закликали звертати увагу на підозрілі деталі у спілкуванні з малознайомими людьми в інтернеті і тим самим дотримуватися інформаційної гігієни.

Це стандартна схема шахраїв, які спочатку тижнями намагаються завоювати довіру іншої людини, а потім обережно натякають на фінансову допомогу. Такі аферисти обов'язково обіцяють повернути все, щойно з'явиться можливість, а після переказу коштів пропадають назавжди. У поліції рекомендують негайно припиняти спілкування, якщо таке сталося.

"Ви спілкуєтеся з аферистом, який від своєї гри отримає насолоду, матеріальну вигоду, а вас неодмінно обдурить", — підсумували правоохоронці.

Нагадаємо, 18 листопада повідомлялося, що жінка на сайті знайомств думала, що спілкується з полковником, однак правда виявилася болючою. Мері дала чоловікові свою адресу і через кілька днів отримала коробку зі зворушливими дрібничками. На листівці, залишеній усередині посилки, було написано: "Ти та, з ким я хочу бути зараз і назавжди".