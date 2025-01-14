Француженка потеряла 830 тысяч евро, поверив в любовь с "Брэдом Питтом" (фото)

"Брэд Питт" писал женщине, что у него диагностировали рак почки. Его деньги якобы были заморожены на счетах из-за развода с Анджелиной Джоли. 53-летняя француженка развелась с мужем и платила за "операции".

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Во Франции телевизионная программа Sept à huit показала историю Анны, дизайнера интерьера, которая стала жертвой интернет-мошенничества, связанного с именем голливудского актера Брэда Питта. История вызвала бурную реакцию в соцсетях, а телекомпания была вынуждена удалить сюжет из-за волны буллинга против женщины. Об этом пишет Voici.

53-летняя Анна была замужем за миллионером. В 2023 году во время отдыха с мужем и дочерью решила создать аккаунт в соцсетях, чтобы поделиться фотографиями из отпуска с горнолыжного курорта. Именно тогда к ней через Instagram обратилась якобы "мать" Брэда Питта — Джейн Этта Питт, которая заявила, что ее сын нуждается в женщине как Анна.

На тот момент женщина уже сомневалась в своем браке, чувствуя себя отвергнутой. В конце концов, она развелась с мужем, надеясь на отношения с "голливудской звездой".

Фейковый Брэд Питт быстро завоевал доверие Анны. Он писал поэтические сообщения, признавался в любви и даже сделал подарок — дорогие украшения и сумки. Однако для их получения Анна должна была заплатить более 5 000 евро, чтобы посылка прошла через таможню.

Позже мошенники заявили, что "Брэд" нуждается в срочном лечении. У него якобы диагностировали рак почки, а его счета якобы заморожены из-за судебного процесса с Анджелиной Джоли. Анна заплатила сотни тысяч евро за "операции". А "Брэд" искренне благодарил ее и присылал фотографии из больничной палаты.

Анна поверила созданным искусственным интеллектом изображением "Брэда Питта"

Анна начала сомневаться в подлинности истории после того, как увидела настоящего Брэда Питта с его девушкой Инес де Рамон. Однако мошенники убеждали ее в обратном, прислав фейковое видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. В нем журналист утверждал, что настоящие отношения актера — именно с Анной.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Getty Images

Только когда она снова увидела Брэда и Инес на фотографиях, она поняла, что стала жертвой обмана. К тому моменту она уже успела перевести мошенникам 830 тысяч евро — все деньги, которые остались у нее после развода с мужем-миллионером.

Женщина поссорилась с дочерью и потеряла поддержку друзей. Из-за глубокой депрессии она совершила несколько попыток самоубийства и была госпитализирована в клинику, специализирующуюся на тяжелой депрессии.

Сюжет вызвал волну сарказма в соцсетях, особенно на TikTok, где пользователи начали шутить, надевая маски Брэда Питта и "прося деньги".

Из-за массовых нападок на Анну этот эпизод программы Sept à huit удалили.

Напомним, мошенники выманили у жительницы Ровенской области деньги, использовав для этого искусственный интеллект. Дипфейк убедил женщину, что она общается со своей подругой.