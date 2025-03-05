Взломанные аккаунты в соцсетях можно будет восстановить: что придумали

Новый инструмент использует технологию распознавания лиц, чтобы определить, является ли пользователь законным владельцем аккаунта.

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Facebook добавляет новую функцию, чтобы помочь людям восстановить доступ к своим взломанным аккаунтам. Пользователи смогут отправлять видеоселфи, чтобы подтвердить свою личность и восстановить доступ, пишет thesun.co.uk.

Новый инструмент использует технологию распознавания лиц, чтобы определить, является ли пользователь законным владельцем аккаунта.

"Используя передовые технологии, Meta делает важный шаг к защите пользователей от вредоносных действий хакеров", — заявили в компании.

Публичные деятели также могут использовать ту же технологию для защиты от фейков на Facebook. В этом случае технология распознавания лиц обнаруживает и не дает киберпреступникам использовать лица известных людей для кражи у ничего не подозревающих пользователей.

Эксперт-финансист Мартин Льюис сказал: "Мошенничество распространено в социальных сетях. Необходимо активно ему препятствовать. Я с радостью попробую новый инструмент и буду следить за тем, изменится ли ситуация с аферами или нет. Если случаев мошенничества станет меньше, я буду настаивать на том, чтобы все компании, которым принадлежат социальные сети, использовали подобную технологию".

Мошенничество с подделкой изображений ухудшилось с ростом числа фейков, генерируемых искусственным интеллектом. Один из известных случаев за последнее время — не на Facebook — произошел, когда 53-летняя женщина была обманута на сумму более 800 тысяч евро "поддельным" Брэдом Питтом.

Ранее мы писали о том, что придумали разработчики мессенджера WhatsApp. Все аккаунты можно будет связать между собой и не тратить время на пост одного и того же сообщения в трех разных приложениях.