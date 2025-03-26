Не нужно переплачивать: названы лучшие дешевые смартфоны марта 2025 года (видео)

Менее, чем за 500 долларов, можно получить гаджет, который выглядит и ощущается как флагман.

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Дешевые смартфоны могут хорошо работать и быть очень полезными. Журналисты портала Tom's Guide протестировали много моделей дешевле $500 и назвали лучшие из них по состоянию на март 2025 года.

Кстати, недавно эксперты назвали лучшие смартфоны, независимо от бюджета. В список попали модели от Samsung, Motorola, Google и OnePlus.

Протестировав несколько телефонов стоимостью менее 500 долларов, старший редактор Джон Веласко сделал вывод, что большинство покупателей могут найти все, что им нужно, по доступной цене. Незачем тратить более 800 долларов на флагманское устройство, когда можно получить сопоставимые функции за цену на сотни долларов дешевле.

В любом случае, придется пойти на некоторые компромиссы. Выбирая дешевый смартфон, стоит забыть о самых мощных процессорах или универсальных зум-камерах, но можно найти неплохие камеры и даже большие дисплеи с адаптивной частотой обновления.

Nothing Phone 3a Pro — лучший смартфон марта

Смартфон Nothing Phone 3a Pro отличается уникальным дизайном Фото: Скриншот

В марте модель вырвалась на первое место рейтинга за самое высокое качество, которые может предложить телефон стоимостью менее 500 долларов. Ни один другой аппарат из этой категории пока не может сравниться с ним по производительности и функциям, хотя недавно анонсированный Google Pixel 9a в будущем может составить конкуренцию.

По сравнению с "младшей" моделью, Nothing Phone 3a Pro получил существенные улучшения, как более яркий экран, более длительное время автономной работы, быстрой зарядкой мощностью 50 Вт и универсальную систему из трех камер: основной (50 МП), сверхширокоугольной (8 МП), телеобъектива с 3-кратным оптическим зумом (50 МП). Последняя особенность редко встречается в бюджетных моделях.

Смартфон имеет уникальный и броский дизайн с полупрозрачным корпусом и светодиодными полосками на задней панели. Он выглядит и ощущается как флагман.

За производительность отвечает довольно мощный процессор Snapdragon 7s Gen 3, который, впрочем, уже далеко не самый лучший. Зато Nothing Phone 3a Pro имеет систему искусственного интеллекта Essential Space and Key, помогающий организовать все действия на телефоне.

Google Pixel 8а — лучший смартфон с ИИ

Cмартфон Google Pixel 8а в четырех цветах

Хороший пример того, как бюджетные телефоны могут получить доступ к обширному набору функций ИИ: от интерфейса для звонков до редактирования фотографий. Он также устанавливает стандарт для всех других дешевых телефонов, обещая обновлять Android в течение 7 лет, тогда как другие ограничиваются 3-мя, включая обновления безопасности.

Pixel 8a имеет яркий, живой дисплей с частотой обновления 120 Гц. Время работы батареи также увеличено во многом благодаря более крупной батарее и энергоэффективности чипа Tensor G3. Хотя улучшения камеры незначительны, она по-прежнему одна из лучших в своем классе.

Сложите все это, и, хотя цена Pixel 8a все еще составляет те же $499, что и у его предшественника, Pixel 8a, без сомнения, является лучшим телефоном с ИИ, которые можно купить за эти деньги.

Nothing Phone 3a — лучший дизайн

Смартфон Nothing Phone 3a выделяется своим интересным видом Фото: Скриншот

Nothing Phone 3a стоит чуть дешевле версии Pro ($379), но по-прежнему предлагает стильный полупрозрачный дизайн и полезный интерфейс Glyph. Обозреватели выделяют его яркий и четкий 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, который предлагает адаптивную частоту обновления до 120 Гц, а также то, как долго этот телефон продержался во время тестирования батареи — 15 часов и 24 минуты, что весьма впечатляет.

Ранее эксперты составили рейтинг самых мощных смартфонов 2025 года. Ее возглавила линейка Samsung Galaxy S25, получившая самый новый Snapdragon 8 Elite.