Xiaomi "пролітає": названо найпотужніший смартфон березня 2025 року (фото, відео)

Бенчмарк AnTuTu традиційно представив список найпродуктивніших Android-смартфонів за березень 2025 року. Серед флагманів лідирує vivo X200 Pro.

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Перше місце в рейтингу смартфонів із найпотужнішими процесорами посіла модель vivo X200 Pro Satellite Communication Edition, пише antutu.com.

Телефон оснащений чипом Dimensity 9400. Тестувальники поставили йому середній бал 2902298.

Будучи одним із перших флагманських телефонів, оснащених Dimensity 9400, vivo X200 Pro повністю розкрив потенціал чипсета.

"Варто зазначити, що крім продуктивності, смартфон також є "універсальним" флагманським продуктом. Будь то зовнішній вигляд, текстура, можливості обробки зображень, плавність роботи системи або надійність батареї, він має продуктивність першого ешелону серед сучасних китайських телефонів на базі Android", — зазначили експерти.

Друге місце за iQOO 13 із процесором Snapdragon 8 Extreme Edition і середнім балом 2885754.

Експерти зазначили, що iQOO 13 не став настільки ж "всеосяжним", як його попередник iQOO 12, але зосередився на підвищенні продуктивності та ігровому досвіді. Середній бал 2885754 яскраво ілюструє успішність стратегії iQOO 13.

"Якщо потрібен продукт із гарним співвідношенням ціни та якості й чудовими характеристиками, цей смартфон може стати хорошим вибором", — підсумували тестувальники.

Смартфон iQOO 13 Фото: fonearena.com

Третє місце отримав iQOO Neo10 Pro, оснащений процесором Dimensity 9400. Його середній бал сягає 2885754.

iQOO Neo10 Pro зберігає те саме позиціонування продукту, що й попередня модель iQOO Neo9 Pro. Забезпечуючи продуктивність, обидва варіанти враховують якість телефону з точки зору зображення, зовнішнього вигляду тощо. Оскільки iQOO Neo10 Pro — це продукт з відносно доступною ціною і хорошими характеристиками, у нього складно знайти будь-які недоліки, написали автори.

Вершину списку субфлагманів Android, як і раніше, займає REDMI Turbo4, оснащений чипсетом Dimensity 8400-Ultra.

З огляду на його поточну перевагу за продуктивністю серед мобільних телефонів того самого позиціонування, жодних коливань у його рейтингу в списку субфлагманів не буде доти, доки не буде представлено першу партію смартфонів зі Snapdragon 8s Gen4, підсумовують фахівці.

Перше місце: REDMI Turbo 4

Процесор: Dimensity 8400-Ultra

Середній бал: 1716923

Друге місце: OnePlus Ace 3V

Процесор: Snapdragon 7+ Gen3

Середній бал: 1452756

Третє місце: OPPO Reno13 Pro

Процесор: Dimensity 8350

Середній бал: 1373372

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