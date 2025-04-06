Найкращі бюджетні камерофони: топ 5 моделей від Pixel, Samsung, OnePlus (фото, відео)

Експерти видання androidauthority.com склали рейтинг недорогих телефонів, здатних робити хороші фото. До нього увійшли Pixel 8а, Samsung Galaxy A35 5G і Galaxy A25 5G, OnePlus Nord 3, Nothing Phone 2a.

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До списку було внесено моделі, які коштують менше ніж 500 доларів, пише ЗМІ.

Google Pixel 8а

Смартфон використовує той самий чипсет, що і флагманський Google Pixel 8 Pro, що забезпечує чудову продуктивність під час обробки знімків. Процесор також дає йому перевагу перед набагато дорожчими телефонами завдяки Gemini AI.

Що ще більш важливо, чіпсет також сприяє чудовій постобробці зображень на телефоні, що дозволяє максимально використовувати його апаратне забезпечення. Здебільшого Pixel 8a не отримує значних оновлень сенсора камери або об'єктива порівняно з попередником. Він оснащений 64-мегапіксельною основною камерою, яка показала хороші результати при тестуванні, і 13-мегапіксельним надширококутним об'єктивом, що забезпечує перспективу в 120 градусів.

Pixel 8a володіє чудовою передачею кольору і балансом білого, а природний ефект боке вражає, але що дійсно виводить його на новий рівень, то це спеціальні функції, реалізовані процесором, такі як Night Sight, Magic Eraser, Photo/Face Unblur і багато іншого. Телефон робить чудові фотографії "наведи і знімай", тому не потрібно бути професійним фотографом, щоб отримати хороші результати.

Звісно, є кілька недоліків, наприклад, швидкість заряджання. Дротова зарядка потужністю 18 Вт і бездротова максимальна потужність 7,5 Вт доволі повільні.

Чим відрізняється Pixel 8a

Може робити неймовірні фотографії завдяки ШІ.

Продуктивність відмінна завдяки чипсету Google Tensor G3.

Пристрій має ідеальний розмір для використання однією рукою.

Має прості, зрозумілі користувацькі інтерфейси та широку підтримку програмного забезпечення.

Samsung Galaxy A35 5G

Samsung Galaxy A35 5G — найкращий бюджетний телефон Samsung, випущений у 2024 році, вважають експерти. Він є альтернативою Galaxy A55 5G, який коштує дещо дорожче.

Смартфон оснащений 50-мегапіксельною основною камерою, 8-мегапіксельною надширококутною і 5-мегапіксельною макрокамерою. Останню фахівці замінили б на телеоб'єктив, але вони вважають, що не варто вимагати надто багато від телефону за 400 доларів.

Інші позитивні моменти включають міцну конструкцію, яскраву панель AMOLED для перегляду знімків і велику ємність акумулятора, що дає змогу знімати цілий день.

Особливості Samsung Galaxy A35 5G

Великий дисплей AMOLED з плавною частотою оновлення.

Камери (особливо основний об'єктив) хороші як для телефону за низькою ціною.

Наявність 5G.

Нічого Телефон 2а

Nothing Phone 2a — один із найцікавіших бюджетних камерофонів, пишуть експерти. Його кумедний дизайн включає спеціальне підсвічування ззаду, що виділяє його серед інших моделей. Однак у нього є свої недоліки, такі як нижчий рейтинг IP54.

Хоча тестувальники не були аж надто вражені продуктивністю камери, вони отримали пристойні результати як для бюджетника.

"Ми були приємно здивовані деталізацією основної камери при тому, що можливості зуму трохи обмежені", — підкреслили вони.

Варто зазначити, що модель оснащена двома 50-мегапіксельними датчиками ззаду і 32-мегапіксельним датчиком спереду. У всьому іншому це доволі акуратний телефон із доволі хорошою продуктивністю, непоганим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц і швидкою зарядкою 45 Вт.

Відмінні риси Nothing Phone 2a

Приємна ціна.

Надійна основна камера.

Відмінний час автономної роботи та швидка зарядка.

Цікавий дизайн.

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G — хороший бюджетний телефон з хорошою камерою. Він коштує 300 доларів і має неповторний дизайн Samsung, який подобається багатьом користувачам.

Основна камера поставляється з датчиком 50 Мп, діафрагмою f/1.8, розміром пікселя 0,64 мкм, PDAF і OIS. Вторинні камери оснащені датчиками 8 Мп і 2 Мп. Вторинні камери слабенькі, але у смартфона надійна основна камера.

Інші характеристики включають процесор Exynos 1280 і до 8 ГБ оперативної пам'яті. 6,5-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD+ і підтримкою частоти оновлення 120 Гц, акумулятор ємністю 5000 мАг.

Samsung Galaxy A25 5G Фото: androidauthority.com

Чим примітний Samsung Galaxy A25 5G

Прийнятна ціна.

Продуктивність і якість камер хороші за свої гроші.

Акумулятор забезпечує дводенний час автономної роботи.

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 3 має доволі великий 6,74-дюймовий екран із роздільною здатністю 1240 x 2772 та частотою оновлення 120 Гц. Під час тестів він показав продуктивністю флагманського рівня. Якість збірки також була приємною, як і зарядка потужністю 80 Вт, яка зарядила тестовий пристрій з нуля до 100% приблизно за 35 хвилин.

Основна камера досить хороша. Насправді це той самий датчик, що і в OnePlus 11, пишуть фахівці. Проте, OnePlus Nord 4 був випущений у 2024 році і виглядає як дійсно хороший камерофон.

OnePlus Nord 3 Фото: androidauthority.com

Чим виділяється OnePlus Nord 3

Хороший дисплей із частотою оновлення 120 Гц.

Продуктивність флагманського рівня.

Надшвидка зарядка 80 Вт.

Відмінна основна камера.

Раніше ми писали, що названо найпотужніший смартфон березня 2025 року. Бенчмарк AnTuTu традиційно представив список найпродуктивніших Android-смартфонів. Серед флагманів лідирує vivo X200 Pro.