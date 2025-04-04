Стоит ли покупать смартфон без Gorilla Glass: эксперты рассказали о "другой" защите экранов

В то время как топовые телефоны от Google и Samsung по-прежнему используют защиту Corning, такие конкуренты как Honor, Huawei и Xiaomi отказались от Gorilla Glass в пользу собственных решений. Что это дает и насколько это важно?

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Пытаются ли бренды сократить расходы, отказавшись от Gorilla Glass в дорогих моделях, или дело в чем-то другом, пытались выяснить эксперты androidauthority.com.

Во многих бюджетных телефонах используются старые, более дешевые варианты Gorilla Glass или другие сторонние решения, такие как Dragontrail Glass от Asahi. Однако Honor сообщила Android Authority, что защитное стекло собственной разработки было необходимостью. В 2021 году в отрасли не было подходящего стеклокерамического решения для смартфонов с изогнутым экраном, что вынудило компанию инвестировать в исследования стеклокерамических технологий. Технология первого поколения была применена в Magic 3 Pro Plus в 2021 году, а в 2024 году в Magic 6 была представлена ​​стеклокерамическая технология следующего поколения — Honor NanoCrystal Shield.

Xiaomi также использует свои решения — Shield Glass и Shield Glass 2.0, — на последних флагманах, таких как Xiaomi 15 Ultra. Компания сообщила, что она применила свое защитное стекло, потому что хотела обеспечить "наилучший возможный пользовательский опыт, тщательно выбрав материалы, которые оптимизируют как долговечность, так и производительность". Компания также пояснила, что не отказывается от Gorilla Glass полностью, а по-прежнему использует стекло Corning на бюджетных телефонах вроде Redmi Note 14 Pro Plus. Она также признала, что Xiaomi 15 Ultra использует Gorilla Glass 7i для объектива камеры.

Смартфон Xiaomi 14 Ultra Фото: de.xiaomitime.com

В свою очередь Huawei утверждает, что фирменное стекло Crystal Armor Kunlun Glass, которое можно было увидеть на прошлогоднем Pura 70 Ultra, обеспечивает на 300% лучшую устойчивость к царапинам и на 100% лучшую устойчивость к падениям, чем Kunlun Glass первого поколения. Данное стекло использует микрокристаллы для повышения прочности.

Apple, Google и Samsung по-прежнему используют решения Corning. Акцент на долговечности, похоже, является константой для внутренних решений, по крайней мере по сравнению со старыми вариантами Gorilla Glass.

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"Поэтому даже если мы не можем сравнить их с новейшими решениями Gorilla Glass, такими как Gorilla Armor и Gorilla Glass Ceramic, они все равно должны обеспечивать хорошую защиту от падений и царапин. Кроме того, очевидное отсутствие телефонов не Samsung с Gorilla Armor также говорит о том, что у других OEM-производителей нет доступа к новейшим и, по-видимому, лучшим технологиям Corning", — пишут авторы.

Утверждение Honor о том, что защита керамическим стеклом дороже обычного защитного стекла, явно показывает, что это не мера по сокращению расходов — еще один хороший знак.

OEM-производители продолжат использовать старые варианты Gorilla Glass на своих более дешевых телефонах, чтобы снизить расходы. Google и Samsung используют старые стекла Gorilla Glass в бюджетниках, что ставит их в один ряд с такими устройствами, как Honor и Xiaomi, когда дело касается прочности экрана.

Тем не менее, в последние годы Corning быстро перешла к дифференциации своей продукции, и Gorilla Armor и Armor 2 предлагают антибликовые покрытия на смартфонах Samsung Ultra. Эта функция отсутствует в решениях OEM. Даже если внутренние стеклянные решения сопоставимы с последними продуктами Corning с точки зрения защиты, следует ожидать более визуально приятного опыта на телефонах с Gorilla Armor.

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