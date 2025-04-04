Чи варто купувати смартфон без Gorilla Glass: експерти розповіли про "інший" захист екранів

У той час як топові телефони від Google і Samsung, як і раніше, використовують захист Corning, такі конкуренти, як Honor, Huawei і Xiaomi, відмовилися від Gorilla Glass на користь власних рішень. Що це дає і наскільки це важливо?

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Чи намагаються бренди скоротити витрати, відмовившись від Gorilla Glass у дорогих моделях, чи справа в чомусь іншому, намагалися з'ясувати експерти androidauthority.com.

У багатьох бюджетних телефонах використовуються старі, дешевші варіанти Gorilla Glass або інші сторонні рішення, такі як Dragontrail Glass від Asahi. Однак Honor повідомила Android Authority, що захисне скло власної розробки було необхідністю. У 2021 році в галузі не було відповідного склокерамічного рішення для смартфонів із вигнутим екраном, що змусило компанію інвестувати в дослідження склокерамічних технологій. Технологію першого покоління було застосовано в Magic 3 Pro Plus 2021 року, а 2024 року в Magic 6 було представлено склокерамічну технологію наступного покоління — Honor NanoCrystal Shield.

Xiaomi також використовує свої рішення — Shield Glass і Shield Glass 2.0, — на останніх флагманах, таких як Xiaomi 15 Ultra. Компанія повідомила, що вона застосувала своє захисне скло, тому що хотіла забезпечити "найкращий можливий користувацький досвід, ретельно вибравши матеріали, які оптимізують як довговічність, так і продуктивність". Компанія також пояснила, що не відмовляється від Gorilla Glass повністю, а як і раніше використовує скло Corning на бюджетних телефонах на кшталт Redmi Note 14 Pro Plus. Вона також визнала, що Xiaomi 15 Ultra використовує Gorilla Glass 7i для об'єктива камери.

Смартфон Xiaomi 14 Ultra Фото: de.xiaomitime.com

Зі свого боку Huawei стверджує, що фірмове скло Crystal Armor Kunlun Glass, яке можна було побачити на торішньому Pura 70 Ultra, забезпечує на 300% кращу стійкість до подряпин і на 100% кращу стійкість до падінь, ніж Kunlun Glass першого покоління. Це скло використовує мікрокристали для підвищення міцності.

Apple, Google і Samsung, як і раніше, використовують рішення Corning. Акцент на довговічності, схоже, є константою для внутрішніх рішень, принаймні порівняно зі старими варіантами Gorilla Glass.

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"Тому навіть якщо ми не можемо порівняти їх з новітніми рішеннями Gorilla Glass, такими як Gorilla Armor і Gorilla Glass Ceramic, вони однаково повинні забезпечувати хороший захист від падінь і подряпин. Крім того, очевидна відсутність телефонів не Samsung з Gorilla Armor також свідчить про те, що інші OEM-виробники не мають доступу до новітніх і, мабуть, найкращих технологій Corning", — пишуть автори.

Твердження Honor про те, що захист керамічним склом дорожчий за звичайне захисне скло, явно показує, що це не міра зі скорочення витрат — ще один хороший знак.

OEM-виробники продовжать використовувати старі варіанти Gorilla Glass на своїх дешевших телефонах, щоб знизити витрати. Google і Samsung використовують старе скло Gorilla Glass у бюджетниках, що ставить їх в один ряд з такими пристроями, як Honor і Xiaomi, коли справа стосується міцності екрану.

Проте останніми роками Corning швидко перейшла до диференціації своєї продукції, і Gorilla Armor і Armor 2 пропонують покриття антивідблиску на смартфонах Samsung Ultra. Ця функція відсутня в рішеннях OEM. Навіть якщо внутрішні скляні рішення можна порівняти з останніми продуктами Corning з точки зору захисту, слід очікувати більш візуально приємного досвіду на телефонах з Gorilla Armor.

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