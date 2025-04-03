Apple iPhone за 2300 долларов: тарифы Трампа повышают цены на культовые смартфоны

Тарифы могут привести к увеличению цен на iPhone на 43%. Акции Apple упали более чем на 8% после объявления о повышении тарифов в Белом доме.

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Об этом пишет Reuters.

Примечательно, что Samsung может получить преимущество за счет более низких пошлин на товары из Южной Кореи. Аналитики в четверг заявили, что президент США Дональд Трамп ввел ряд масштабных пошлин в отношении стран по всему миру, которые могут кардинально изменить ситуацию в мировой торговле, и больше всего пострадать могут такие потребительские товары, как iPhone. Если компания переложит расходы на потребителей, тарифы вырастут на 30–40%.

Большинство iPhone по-прежнему производятся в Китае, который был обложен 54%-ным тарифом. Если эти пошлины сохранятся, Apple (AAPL.O), предстоит сложный выбор: взять на себя дополнительные расходы или переложить их на клиентов.

Акции компании упали более чем на 8% после объявления о введении пошлин, что поставило ее на путь худшего дня с сентября 2020 года.

Apple продает более 220 миллионов iPhone в год; ее крупнейшими рынками являются США, Китай и Европа.

Цены на Айфоны подскочат, так как они все еще производятся в Китае Фото: Соцсети

Самая дешевая модель iPhone 16 была выпущена в США по цене $799, но может стоить до $1142, согласно расчетам, основанным на прогнозах аналитиков Rosenblatt Securities, которые говорят, что стоимость может вырасти на 43% — если Apple сможет переложить это на потребителей. Более дорогой iPhone 16 Pro Max с 6,9-дюймовым дисплеем и 1 терабайтом памяти, который в настоящее время продается по цене $1599, может стоить около $2300, если 43%-ное увеличение перейдет к потребителям.

Трамп ввел пошлины на широкий спектр китайского импорта в свой первый срок на посту президента, чтобы оказать давление на американские компании и заставить их вернуть производство в США, но Apple добилась освобождения или отказа от некоторых продуктов. На этот раз он пока не предоставил никаких освобождений.

"Вся эта история с пошлинами для Китая сейчас разворачивается полностью вопреки нашим ожиданиям, что американская икона Apple будет относиться к нам с таким же трепетом, как и в прошлый раз", — заявил в своей заметке аналитик Rosenblatt Securities Бартон Крокетт.

iPhone 16e, выпущенный в феврале в качестве более дешевой точки входа для набора функций искусственного интеллекта Apple, стоит $599. Повышение цены на 43% может поднять эту цену до $856. Цены на другие устройства Apple также могут подскочить.

Аналитик по акциям CFRA Research Анджело Зино заявил, что компании будет сложно переложить на потребителей более 5–10% стоимости.

"Мы ожидаем, что Apple отложит какие-либо существенные повышения цен на телефоны до осени, когда должен выйти iPhone 17, поскольку именно так компания обычно справляется с запланированными повышениями цен", — отмечает он.

Цены на Айфоны подскочат, так как они все еще производятся в Китае Фото: Скриншот

Даже несмотря на перенос части производства во Вьетнам и Индию, большинство iPhone по-прежнему производятся в Китае, и эти страны также не избежали пошлин: Вьетнам получил 46% пошлины, а Индия — 26%.

По словам соучредителя Counterpoint Research Нила Шаха, Apple придется повысить цены в среднем как минимум на 30%, чтобы компенсировать импортные пошлины.

Потенциально резкий рост цен может снизить спрос на смартфон и дать южнокорейской компании Samsung Electronics (005930.KS), преимущество, поскольку эта азиатская страна сталкивается с более низкими пошлинами, чем Китай, где производятся все iPhone, продаваемые в США.

"Наши быстрые подсчеты относительно тарифа Трампа "День освобождения" показывают, что это может подорвать Apple, потенциально обойдясь компании в 40 миллиардов долларов", — отметил Крокетт из Rosenblatt Securities, добавив, что вероятны переговоры между Apple, Китаем и Белым домом.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как повлияет повышение пошлин Дональдом Трампом на Украину. О новых тарифах для разных стран мира президент США объявил 2 апреля, заявив, что "мир грабил Соединенные Штаты в течение последних 40 лет". Самые высокие тарифы на импорт США применят к азиатским странам: для Камбоджи — 49%, для Вьетнама — 46%, для Шри-Ланки — 44%, для Таиланда — 36%, а для Китая — 34%. Для ЕС новые пошлины установлены в размере 20%.