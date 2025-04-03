Президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на импортные товары для торговых партнеров США в размере от 10% до 49%. Для Украины новый тариф составляет 10%. Фокус спросил у экспертов, как это повлияет на украинскую экономику и в чем опасность начала в мире торговой войны, инициированной Дональдом Трампом.

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О новых тарифах для разных стран мира президент Дональд Трамп объявил 2 апреля. В частности, он отметил: "Мир грабил Соединенные Штаты в течение последних 40 лет и более. И все, что мы делаем, это проявляем справедливость, и, честно говоря, я проявляю большую щедрость". Самые высокие тарифы на импорт США применят к азиатским странам: для Камбоджи — 49%, для Вьетнама — 46%, для Шри-Ланки — 44%, для Таиланда — 36%, а для Китая — 34%. Для ЕС новые пошлины установлены в размере 20%, а для Украины — 10%. Зачем США начинать торговые войны, повлияет ли новая пошлина на украинский экспорт и какие в целом могут быть последствия решений Трампа, выяснял Фокус.

Пошлины для Украины: может ли это негативно повлиять на экспорт отечественных товаров в США

Украина экспортирует в США более 600 различных категорий товаров, из них 65 видов — более чем на миллион долларов, говорит министр экономики Юлия Свириденко, которая не считает критическими новые пошлины для украинских экспортеров.

Младший экономист ЦЭС Александра Мироненко в комментарии Фокусу объяснила: отныне на все группы товаров, экспортируемых из Украины в США, будет установлена пошлина в 10%, за исключением некоторых категорий, в отношении которых уже были ранее согласованы пошлины. "В марте 2025 года Трамп ввел специальные 25% пошлины на весь импорт стали, алюминия и продукции из них. А до этого (12 марта 2025 года) США отменили освобождение от этих специальных пошлин, которое было введено в 2022 году, как один из инструментов поддержки экономики Украины", — говорит Александра Мироненко. И добавляет: в 2024 году Украина экспортировала в США товаров на 874 млн долларов, что составляло лишь 2% всего экспорта.

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"В основном это продукция горно-металлургического комплекса — 363 млн долл. чугуна и 113 млн долл. труб. Остальную часть экспорта занимают товары пищевой промышленности и аграрного комплекса. Мы можем ожидать незначительное снижение экспорта этих товаров в США, но его влияние не будет для нас критическим", — отметила эксперт.

Кроме чугуна, Украина экспортирует в США подсолнечное масло Фото: azattyq-ruhy.kz

Экс-член Совета Национального банка Украины, экономист Виталий Шапран в комментарии Фокусу отметил, что Украина получила базовую ставку пошлины в 10%, что подчеркивает правдивость комментариев из Офиса президента, что отношения с США нормализованы. "Нельзя анализировать и слушать, что говорит Трамп об Украине, нужно воспринимать только действия, поэтому 10% пошлины — это успех для Украины. Доля экспорта в США в нашем экспорте составляла чуть более 2% в 2024 году. 42% нашего экспорта в США — это, скорее всего, экспорт ArcelorMittal, который поставляет чугун из Украины своим предприятиям и партнерам в США — Cleveland-Cliffs. Поэтому маловероятно, что тариф в 10% повлияет на объемы нашего экспорта", — говорит эксперт.

Интересно, что благодаря наименьшим тарифам (по сравнению с другими странами и, в частности, со странами ЕС) Украина в перспективе может рассматриваться различными иностранными компаниями, заинтересованными в экспортных поставках в США, как площадка, через которую они будут осуществлять продажи в Штаты своих товаров. "Другие страны будут искать страны с меньшим тарифом для того, чтобы через них направлять свои товары в Штаты. И Украина может стать еще и таким хабом. Когда раньше США уже вводили жесткие тарифы против Китая, то все товары китайские ехали в США через Индонезию, Вьетнам, Камбоджу. Все будут искать варианты обойти пошлины, рынки будут искать новые способы и испытывать их", — говорит финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

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Прежде всего, акцентируют эксперты, следует понимать, что катастрофы из-за таможенного тарифа для Украины 10% не произошло. И также есть высокая вероятность, что США со временем пересмотрят условия для украинских компаний.

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"Также можем ожидать изменения объявленных тарифов в положительную сторону, поскольку США через некоторое время может предоставить отдельным странам преференциальные режимы торговли, если против них не будут введены ответные пошлины. А так как импорт из США в Украину почти в четыре раза выше экспорта, а украинская сторона не планирует увеличивать импортные пошлины для США, то этот сценарий достаточно вероятен", — отмечает Александра Мироненко.

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Андрей Шевчишин объяснил: цель администрации Трампа — снижение торгового дефицита. То есть речь идет о попытке руководства США, с одной стороны, снизить объем импорта в страну, а с другой — стимулировать производство товаров именно в Штатах. Кроме этого, в США, отмечает эксперт, огромный объем госдолга. Это серьезно влияет на все стратегии новой администрации.

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По мнению Виталия Шапрана, именно государственный долг США мотивирует Трампа идти на развязывание таможенной войны со странами. "США, как эмитент основной резервной валюты мира (доллара), несет на себе тяготы этого статуса, который назвали парадоксом Триффина. Из-за спроса на доллары со стороны большинства центральных банков мира, как на резервную валюту, США имели с 1960 года хронический отрицательный торговый баланс, который привел к деиндустриализации США. Со временем доля США в мировом ВВП заметно упала и удерживать мировое лидерство на рынке валют стало труднее. Один из инструментов преодоления разрушительного действия на экономику США парадокса Триффина — это начало торговой войны с целью изменений договоренностей между торговыми партнерами", — рассуждает эксперт.

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Виталий Шапран говорит, что следующий шаг администрации Трампа — это изменение торговых соглашений в пользу США. Если такие изменения баланса торговых тарифов между США и торговыми партнерами пойдут медленно, то тем, для кого пошлины подняли больше всего, предложат купить "входной билет" на внутренний рынок США. "Насколько мне известно, рассматривают два варианта "входного билета": покупка казначейских облигаций США на долгий срок с нулевой ставкой и (или) взимание комиссии при выплатах по правительственным бумагам в портфелях центральных банков, владеющих правительственными долговыми бумагами США", — пояснил Виталий Шапран.

Поэтому сейчас речь идет лишь о начале ряда важных экономических решений, когда США максимально повышают пошлины с тем, чтобы потом на переговорах со странами договориться о снижении космически высоких тарифов. Плохая новость в том, что подобные стратегии ведут мировую экономику к пропасти.

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"США выбрали революционное развитие событий, предусматривающее развязывание глобальной торговой войны и охлаждение мировой экономики с повышением риска глобального кризиса. Развивающиеся рынки на глобальную рецессию реагируют более остро. Условно при падении ВВП в США на 1%, ВВП КНР может упасть и на 5%. Поэтому сам факт введения Трампом тарифов должен очень обеспокоить торговых партнеров США, которые до этого уклонялись от переговоров", — говорит Виталий Шапран.

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Андрей Шевчишин соглашается: при каденции Трампа быстрого восстановления темпов роста экономики ожидать не стоит, и сейчас все идет к тому, что приближается мировой экономический кризис.

Для Украины главные риски развязанных США торговых конфликтов связаны не с установленной пошлиной 10%, а в слабости и уязвимости экономик стран-партнеров, которые уже более трех лет борьбы с российской агрессией финансово поддерживают Украину.

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"Глобальная торговая война будет бить по нашим крупным партнерам, в частности по ЕС, что уже будет достаточно ощутимо для нас. Также введение экспортных пошлин может повлиять не только на прямой экспорт украинских товаров в США, но и косвенных, через ряд цепей создания добавленной стоимости. То есть, например, мы поставляем железное сырье в Китай, который затем проводит определенные стадии обработки и экспортирует в США. Поскольку пошлины США для товаров из Китая выросли даже больше, чем из Украины, то экспорт из Китая упадет значительно. Что уменьшит спрос на украинское сырье. Можем ожидать ухудшения мировой экономической среды", — прогнозирует Александра Мироненко.

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По мнению Андрея Шевчишина, мир сейчас входит в такую волатильность, которая приведет к глобальной дестабилизации. "Сначала Европа, потом Азия, которая потянет за собой еще Штаты. США будут держаться, но тоже уйдут в рецессию, скорее всего, из-за инфляционного давления", — говорит эксперт. И добавляет: для Украины главная проблема — это дестабилизация и ослабление партнеров, в первую очередь, ЕС. Именно это будет негативно влиять на экономику Украины, а, кроме этого, в перспективе 2026 и 2027 годов — и на объемы финансовой помощи.