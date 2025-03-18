Готовы оказывать помощь: Китай хочет присоединиться к послевоенному восстановлению Украины

Представитель Китайского агентства международного развития и сотрудничества Ли Мин отмечает, что КНР готова оказывать помощь "в пределах возможностей в соответствии с пожеланиями заинтересованных сторон".

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Китайская Народная Республика направила в Украину четыре партии гуманитарной помощи с момента начала "украинского кризиса" (как в Китае называют полномасштабное вторжение РФ) и готова оказывать поддержку в дальнейшем, в частности участвовать в восстановлении украинских общин после завершения войны. Об этом сказал на брифинге представитель Китайского агентства международного развития и сотрудничества Ли Мин, пишет China Daily 18 марта.

Журналисты попросили спикера прокомментировать высказывание украинским президентом Владимиром Зеленским в феврале надежд на помощь Китая в достижении мира и восстановлении Украины после боевых действий. Ли ответил, что КНР будет оставаться положительной силой для мира и стабильности во всем мире и глобальной справедливости и правосудия.

"Мы готовы и в дальнейшем оказывать помощь в пределах наших возможностей в соответствии с пожеланиями заинтересованных сторон, что, конечно, включает в себя послевоенное восстановление", — сказал он.

Напомним, 14 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай не может допустить конфликта с США. Также он отметил, что все заинтересованные стороны должны принять участие в мирных переговорах по российско-украинской войне.

Издание The Wall Street Journal 13 февраля писало, что Китай хочет роль миротворца в переговорах, но игнорирует требования Украины.

Журналисты CNN 12 февраля писали, что президент США Дональд Трамп пытается привлечь КНР к мирным переговорам. Аналитик центра Stimson Юнь Сунь предполагала, что Китай будет склонен дать на это согласие ради улучшения американо-китайских отношений, а профессор Национального сингапурского университета Чонг Джа Иан заметил, что китайские власти стремятся избежать крайнего ослабления РФ.