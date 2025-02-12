Редкое сотрудничество США и Китая по Украине: Трамп пытается вовлечь КНР в мирные переговоры, — анализ CNN

По словам Юнь Сунь, аналитика и центра Stimson, Китай будет склонен согласиться и сыграть полезную роль ради американо-китайских отношений. Но профессор Национального сингапурского университета Чонг Джа Иан считает, что Пекин стремится избежать крайнего ослабления России.

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Президент США четко обозначил, кто из мировых лидеров, по его мнению, мог бы помочь США положить конец войне в Украине: союзник Владимира Путина —Си Цзиньпин. Об этом говорится в анализе CNN.

"Надеюсь, Китай поможет нам остановить войну, а конкретнее, с Россией и Украиной… у них есть большое влияние на эту ситуацию, и мы будем работать с ними", — заявлял Трамп политической и деловой элите на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе в прошлом месяце.

Издание отмечает, что Трамп, возможно, усложнил свой план по организации мира совместно с Си Цзиньпином, введя в начале февраля всеобщий 10% тариф на китайский импорт в США. Вместе с тем война в Украине может стать редким вопросом сотрудничества США и Китая — в особенности на фоне того, что Пекин стремится предотвратить торговые сложности.

"Если Трамп рассматривает сотрудничество с Китаем как единственный и важнейший аспект, который может улучшить американо-китайские отношения, я думаю, что Китай будет склонен согласиться… сыграть полезную роль", — сказала Юнь Сунь, директор программы по Китаю в аналитическом центре Stimson. В то же время, добавила она, Пекин будет опасаться ухудшить свои связи с Россией.

Китай давно стремится позиционировать себя как потенциального посредника мира, продвигая свое собственное, хотя и неопределенно сформулированное, предложение по урегулированию войны. Но на Западе его ставка на мир затмевалась неуклонной поддержкой Пекином путинской России.

Си Цзиньпину пришлось бы многим рисковать, если бы он решил повредить этому партнерству, которое китайский лидер выстроил как важную часть своих целей по противодействию давлению со стороны Запада и изменению мирового порядка в пользу Китая.

За столом переговоров, где Си занимает видное место, именно у Владимир Путина, а не у Трампа, будет надежный партнер. В таких условиях Вашингтону придется осторожно ориентироваться, если он не хочет рисковать изоляцией европейских союзников или достичь решения, неприемлемого для Украины, отмечают аналитики.

"Реальный результат, которого Пекин хотел бы избежать, — это очень сильно ослабленная Россия", — сказал Чонг Джа Иан, доцент Национального университета Сингапура. "Потому что тогда… (Пекин) будет лишен одного важного партнера".

Напомним, что, по данным NYT, у Трампа появился новый человек для диалога с РФ — "тайный" переговорщик по Украине".

Также сообщалось, что Белый дом подтвердил полет спецпредставителя Трампа в Москву.