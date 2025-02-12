Рідкісна співпраця США і Китаю щодо України: Трамп намагається залучити КНР до мирних переговорів, — аналіз CNN

За словами Юнь Сунь, аналітика і центру Stimson, Китай буде схильний погодитися і зіграти корисну роль заради американсько-китайських відносин. Але професор Національного сінгапурського університету Чонг Джа Іан вважає, що Пекін прагне уникнути крайнього ослаблення Росії.

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Президент США чітко позначив, хто зі світових лідерів, на його думку, міг би допомогти США покласти край війні в Україні: союзник Володимира Путіна — Сі Цзіньпін. Про це йдеться в аналізі CNN.

"Сподіваюся, Китай допоможе нам зупинити війну, а конкретніше, з Росією та Україною... у них є великий вплив на цю ситуацію, і ми працюватимемо з ними", — заявляв Трамп політичній та діловій еліті на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі минулого місяця.

Видання зазначає, що Трамп, можливо, ускладнив свій план з організації миру спільно з Сі Цзіньпіном, запровадивши на початку лютого загальний 10% тариф на китайський імпорт у США. Водночас війна в Україні може стати рідкісним питанням співпраці США і Китаю — особливо на тлі того, що Пекін прагне запобігти торгівельним складнощам.

"Якщо Трамп розглядає співпрацю з Китаєм як єдиний і найважливіший аспект, який може поліпшити американсько-китайські відносини, я думаю, що Китай буде схильний погодитися... зіграти корисну роль", — сказала Юнь Сунь, директорка програми з Китаю в аналітичному центрі Stimson. Водночас, додала вона, Пекін побоюватиметься погіршити свої зв'язки з Росією.

Китай давно прагне позиціювати себе як потенційного посередника миру, просуваючи свою власну, хоча й невизначено сформульовану, пропозицію щодо врегулювання війни. Але на Заході його ставка на мир затьмарювалася неухильною підтримкою Пекіном путінської Росії.

Сі Цзіньпіну довелося б багато чим ризикувати, якби він вирішив зашкодити цьому партнерству, яке китайський лідер вибудував як важливу частину своїх цілей з протидії тиску з боку Заходу і зміни світового порядку на користь Китаю.

За столом переговорів, де Сі посідає чільне місце, саме Володимир Путін, а не Трамп, матиме надійного партнера. У таких умовах Вашингтону доведеться обережно орієнтуватися, якщо він не хоче ризикувати ізоляцією європейських союзників або досягти рішення, неприйнятного для України, зазначають аналітики.

"Реальний результат, якого Пекін хотів би уникнути, — це дуже сильно ослаблена Росія", — сказав Чонг Джа Іан, доцент Національного університету Сінгапуру. "Тому що тоді... (Пекін) буде позбавлений одного важливого партнера".

Нагадаємо, що, за даними NYT, у Трампа з'явилася нова людина для діалогу з РФ — "таємний" парламентер щодо України".

Також повідомлялося, що Білий дім підтвердив політ спецпредставника Трампа до Москви.