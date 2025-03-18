Готові надавати допомогу: Китай хоче долучитися до повоєнної відбудови України

Речник Китайського агентства міжнародного розвитку та співпраці Лі Мін зазначає, що КНР готова надавати допомогу "в межах можливостей відповідно до побажань зацікавлених сторін".

Related video

Китайська Народна Республіка направила до України чотири партії гуманітарної допомоги з моменту початку "української кризи" (як у Китаї називають повномасштабне вторгнення РФ) і готова надавати підтримку надалі, зокрема брати участь у відбудові українських громад після завершення війни. Про це сказав на брифінгу речник Китайського агентства міжнародного розвитку та співпраці Лі Мін, пише China Daily 18 березня.

Журналісти попросили речника прокоментувати висловлення українським президентом Володимиром Зеленським у лютому сподівань на допомогу Китаю у досягненні миру відбудові України після бойових дій. Лі відповів, що КНР лишатиметься позитивною силою для миру та стабільності в усьому світі та глобальної справедливості та правосуддя.

"Ми готові й надалі надавати допомогу в межах наших можливостей відповідно до побажань зацікавлених сторін, що, звичайно, містить у собі післявоєнну відбудову", — сказав він.

Нагадаємо, 14 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції міністр закордонних справ КНР Ван Ї заявив, що Китай не може допустити конфлікту зі США. Також він зазначив, що всі зацікавлені сторони мають узяти участь у мирних переговорах щодо російсько-української війни.

Видання The Wall Street Journal 13 лютого писало, що Китай хоче роль миротворця в переговорах, але ігнорує вимоги України.

Журналісти CNN 12 лютого писали, що президент США Дональд Трамп намагається залучити КНР до мирних переговорів. Аналітик центру Stimson Юнь Сунь припускала, що Китай буде схильний дати на це згоду заради поліпшення американсько-китайських відносин, а професор Національного сінгапурського університету Чонг Джа Іан зауважив, що китайська влада прагне уникнути крайнього ослаблення РФ.